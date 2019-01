La Rai prova a innovare con ' Povera Patria' ma il futuro è buio

Legittima difesa : Salvini - legge approvata entro febbRaio : 'Conto di riuscire a mantenere anche questa promessa fatta agli italiani, approvando la norma entro febbraio'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto a Mattino 5 riferendosi ...

La ditta non lo paga e l’opeRaio va su tutte le furie : i colleghi provano a fermarlo ma lui prende l’escavatore… : Un operaio, a Liverpool, il giorno in cui un hotel della catena Travelodge doveva essere completato, è salito su un escavatore e si è lanciato contro l’ingresso e la hall. Secondo le prime costruzioni, non avrebbe ricevuto il compenso di circa 600 sterline che gli spettava. I colleghi hanno provato a fermarlo ma lui ha continuato nel suo atto di vendetta. Dopo aver causato i danni all’albergo, è fuggito. E ora la polizia lo sta ...

Enrico Mentana contro Luca e Paolo : "A chi parla di censura M5s in Rai rido in faccia". Il video della prova : "Il primo che mi parla di censura a 5 stelle in Rai e di epurazione di Luca e Paolo gli rido in faccia". Enrico Mentana, su Facebook, usa toni piuttosto duri e condivide a sostegno della sua tesi il video dell'esibizione dei due comici a Quelli che il calcio, una canzone satirica particolarmente dur

Maturità - le materie della seconda prova scritta : tra le novità la simulazione a febbRaio : Sono state comunicate oggi, venerdì 18 gennaio 2019, dal Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) le materie della seconda prova scritta degli esami di Maturità per l'anno 2019. novità di quest'anno è la prova cosiddetta 'multi-disciplinare': al liceo classico gli alunni si cimenteranno nella prova di greco e latino; al liceo scientifico, invece, matematica e fisica. Le simulazioni delle prove scritte Il ministro ...

Maturità 2019 - seconda prova scritta Greco e Latino al Classico - Matematica e Fisica allo Scientifico. Il 19 febbRaio al via le simulazioni : La nuova Maturità 2019 entra nel vivo e, per mezzo milione di candidati, adesso si fa sul serio. Il ministero dell'istruzione ha reso note le materie protagoniste della seconda prova...

Quota 100 : approvato decreto - le domande per i lavoratori della scuola entro fine febbRaio : Le ultime novità sulle pensioni riguardano l’approvazione del decreto che è avvenuta ieri 17 gennaio 2019. All’interno di esso è racchiusa anche la riforma del sistema previdenziale grazie all’introduzione dell'uscita anticipata con Quota 100. Questa riforma è stata fortemente voluta dal leader del Carroccio che voleva apportare modifiche alla legge Fornero. In realtà Quota 100 è una riforma sperimentale che sarà applicata solo per il triennio ...

Elisa Isoardi tra Vita in diretta e Prova del cuoco - la bomba : 'In Rai inizia il tiro al bersaglio' : 'tiro al bersaglio contro Elisa Isoardi in Rai '. Per la conduttrice della Prova del cuoco si prospettano tempi duri a viale Mazzini. È Marco Castoro, giornalista di Messaggero e Leggo specializzato ...

Serie A1 Femminile : prova opaca per il Club Italia CRai : CRONACA: Parte forte Brescia che con Nicoletti e Villani si porta sul +4 , 7-3, . L'inerzia della gara non cambia e sull'ace che vale il 14-9 a favore delle padrone di casa coach Bellano chiama il ...

Chi vuol essere Milionario? : Gerry Scotti ci riprova contro SuperbRain : Gerry Scotti In principio erano quattro gli speciali di Chi vuol essere Milionario? che Canale 5 aveva affidato a Gerry Scotti per celebrare il ventesimo anniversario dalla nascita del format. Complice il buon riscontro di ascolti, però, questa sera riparte l’ormai famosa “scalata verso il milione”.Zitto zitto, quatto quatto, Chi vuol essere Milionario? ha convinto più di altri format “blasonati” su cui l’azienda aveva parecchio ...