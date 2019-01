Kone | dall' Africa al Torino | a 14 anni riabbracciò la mamma a Roma E oggi 18enne vive

Dalla F1 al motocross - Kimi RaikKonen non si ferma mai : salti pazzeschi di Iceman sulla neve [VIDEO] : Il pilota finlandese si è divertito ad allenarsi in sella ad una moto da cross, sfrecciando su una pista ricoperta di neve A Kimi Raikkonen non piacciono le cose noiose, il pilota finlandese infatti va sempre alla ricerca del rischio e dell’adrenalina. Iceman sta trascorrendo queste vacanze a casa, ma non perde occasione per tenere viva la sua passione per i motori. Impossibilitato a guidare una monoposto di Formula 1 in questa pausa ...

Dalla F1 al tennis - RaikKonen si tiene in forma con la… racchetta : Kimi sfida il figlio Robin su un campo costruito dentro casa [VIDEO] : Kimi Raikkonen e le sfide di tennis nel grande campo costruito dentro casa: ecco come il pilota finlandese si tiene in forma dopo le festività natalizie Giornata all’insegna del tennis in casa Raikkonen: dopo aver festeggiato il Natale con la famiglia, Kimi e la sua famiglia si sono divertiti oggi con pallina e racchetta. Qualche scambio in un campo da tennis… dentro casa, per Raikkonen, che ha sfidato anche il figlio Robin, ...

F1 – Dall’avvertimento a Leclerc fino al rapporto con i fan - RaikKonen svela : “per Charles sarà più facile…” : Protagonista di uno speciale televisivo, il pilota finlandese ha parlato della sua esperienza in Ferrari e del suo sostituto Una stagione straordinaria ha chiuso l’avventura di Kimi Raikkonen con la Ferrari, che dall’anno prossimo avrà Charles Leclerc come compagno di Sebastian Vettel. photo4/Lapresse Per Iceman sarà tempo di aprire un altro capitolo della propria carriera al volante dell’Alfa-Sauber. Il finlandese ha ...

F1 – Dalla sfida ad hockey - alla festa di Natale in Sauber : RaikKonen si distingue per il look… stravagante [GALLERY] : Kimi Raikkonen ancora una volta protagonista: il pilota finlandese e la moglie Minttu in un outfit davvero stravagante alla festa di Natale dell’Alfa Sauber Romeo Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Kimi Raikkonen e dello show ai FIA Prize Award Gala, dove a causa di qualche bicchierino di troppo si è reso protagonista in maniera esilarante. Ancora una giornata di divertimento e di sport per il finlandese, che ...

F1 - quanto costano i pezzi della Ferrari di Vettel e RaikKonen? Dalla power unit alle gomme - le cifre sono clamorose [FOTO] : Per costruire la monoposto di Vettel e Raikkonen servono più di quindici milioni di euro, di cui solo quattordici per la power unit Quindici milioni e mezzo di euro per costruire la Ferrari 2018 di Vettel e Raikkonen, questo è il prezzo esorbitante per mettere in pista la SF71-H. Dal motore fino agli pneumatici, passando per alettone anteriore e posteriore e arrivando alla scatola del cambio. cifre da capogiro, che sottolineano ...

F1 – Dall’orgoglio per Kimi al messaggio per la Ferrari : Minttu RaikKonen dolcissima ad Abu Dhabi [FOTO] : Una domenica ricca di emozioni: l’orgoglio di Minttu Raikkonen dopo l’ultima gara in rosso del marito Kimi. Un ringraziamento speciale anche alla Ferrari Un ultimo gp in rosso amarissimo per Kimi Raikkonen: il pilota finlandese è stato costretto al ritiro sul circuito di Yas Marina alla sua ultima gara con la Ferrari. Nonostante ciò, Raikkonen può festeggiare al termine del Gp di Abu Dhabi per un positivo terzo posto mondiale, ...

Kimi RaikKonen - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non un cambiamento drammatico andar via dalla Ferrari. Ocon vs Verstappen? Sono ragazzi…” : Ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2018 ad Abu Dhabi. Per Kimi Raikkonen un round particolare. Si chiuderà infatti la storia tra il finlandese e la Ferrari. Un connubio che si interrompe per favorire l’arrivo di un giovane rampante come il monegasco Charles Leclerc, proveniente dall’Alfa Romeo-Sauber. Un’annata nella quale il finnico è riuscito a ritrovare il successo, aggiudicandosi l’appuntamento ad Austin (Stati ...