Genetica e Medicina Integrata in Oncologia e Psiconcologia

meteoweb.eu

: Ricerca: Cina condanna scienziato padre delle 'gemelle Ogm' - radioitaliacina : Ricerca: Cina condanna scienziato padre delle 'gemelle Ogm' - Alex_Bruzzi1975 : RT @Alex_Bruzzi1975: Anche il #dottor #Mengele era #laureato anzi considerato un #genio sugli studi della #medicina e sullo studio della #g… - Alex_Bruzzi1975 : Anche il #dottor #Mengele era #laureato anzi considerato un #genio sugli studi della #medicina e sullo studio della… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Il Convegno didi Modena, giunto alla sua terza edizione, si svolgerà Domenica 3 Marzo 2019 come sempre al Forum Monzani, e sarà quest’anno indirizzato alla interazione tra stile di vita ed equilibrio genetico/epigenetico nella prevenzione, diagnosi e cura del cancro, sia sotto il profilo dellaIstituzionale sia nella integrazione olistica e palliativa con trattamenti nutraceutici, nutrizionali, e complementari.Si tratta di un argomento nuovo e complesso ma già provvisto di un corredo di conoscenze scientifiche che lo rendono fruibile nella vita quotidiana da parte di caregivers e pazienti, in modo proattivo, per dare risposta ai nuovi bisogni di benessere in un contesto di malattia sempre più cronica.DOVE: Modena, Forum MonzaniQUANDO: 3 Marzo 2019TITOLO: 3° Convegno di: “in ...