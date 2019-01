repubblica

: Foa fa il bis e diventa presidente anche di RaiCom. La Maggioni sarà l'ad [aggiornamento delle 18:45] - rep_economia : Foa fa il bis e diventa presidente anche di RaiCom. La Maggioni sarà l'ad [aggiornamento delle 18:45] - continimarco : Foa fa il bis e diventa presidente anche di RaiCom. La Maggioni sarà l'ad -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) ROMA - Monicache torna in prima linea, a, è la società che compra e vende i diritti di trasmissione in tutto il mondo, per conto della tv di Stato,. Ildella Rai in carica Marcello Foa agguanta un'altra presidenza, proprio a,. Un nuovo amministratore delegato arriva intantoa Rai ...