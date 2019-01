clochard morto a Roma | 10 mo per freddo

clochard morto a Roma - il decimo per il freddo : Un Clochard di circa 50 anni è stato trovato morto stamattina a piazza Mancini, nel quartiere Flaminio a Roma . Si tratta di un uomo probabilmente dell'Est Europa. A dare l'allarme un passante che ha ...

Rienzi : esposto a Procura per accertare responsabilità clochard morto : Roma – Sul caso del clochard morto a Roma probabilmente a causa del freddo, il Codacons presenta un esposto alla Procura della Repubblica perche’ accerti le responsabilita’ dell’amministrazione capitolina. “Siamo in presenza di una vera emergenza e vogliamo capire se il Comune di Roma abbia fatto tutto il possibile per evitare questa strage di senzatetto”- afferma il presidente Carlo Rienzi. “La conta ...