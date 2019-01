Ci sono 5 tipi diversi di insonnia | dipendono da personalità e attività cerebrale

Nuovi passi verso la cura dell’Alzheimer : la malattia non è uguale per tutti - ma ce ne sono ben sei tipi : Non esiste un solo tipo di morbo di Alzheimer, ma ne sono stati individuate sei tipologia differenti, che divergono tra loro sia per i sintomi che per le caratteristiche biologiche. A fare questa scoperta è stato uno studio della Washington University pubblicato da Molecular Psichiatry grazie al quale ora potranno essere avviate terapie personalizzate. I ricercatori hanno suddiviso 4050 persone con Alzheimer in sei gruppi in base alle loro ...