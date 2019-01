Adrian del 22 gennaio | Celentano si burla di Mediaset | nuove polemiche sui social

Adrian - il 'ritorno al futuro' delle solite banalità : C'era una volta la Gatta Cenerentola. E Basile, Vico, Benedetto Croce. Ora c'è Adriano Celentano. Il guru della porta accanto. Il maestro di pause e silenzi. L'Uomo che Beve Acqua in Tv. E che lunedì ...

Adrian - AdrianO CELENTANO/ Anticipazioni e diretta puntata 22 gennaio : Giovanni Storti parla del Molleggiato : ADRIAN, la serie di ADRIANo CELENTANO, torna questa sera, martedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento.

Adrian - la rabbiosa polemica contro lo spot dello show di Celentano : insurrezione contro Mediaset : Scoppia l'ultima polemica su Adrian , il racconto-graphic novel di Adriano Celentano su Canale 5 al centro di mille rumors, accuse e defezioni. Quale ultima polemica? Presto detto, quella relativa al ...

Adriano Celentano avrebbe lasciato il palco dopo i fischi nel corso del programma Adrian : Continuano le infinite chiacchiere sullo show del celebre cantautore Adriano Celentano, trasmesso in diretta televisiva su Canale 5. Il programma ha dato vita a numerosi giudizi negativi da parte degli spettatori che non hanno apprezzato l'allestimento per lo show del 'Molleggiato'. Il cantante si è presentato solo pochi minuti prima della fine del cartone animato, che si suppone sia costato circa venti milioni di euro. Critiche pesanti per ...

Adriano Celentano ascolti deludenti per 'Adrian' : lamentele per la sua breve comparsa : La serie evento di Adriano Celentano, intitolata 'Adrian', che ha esordito ieri 21 gennaio con la prima puntata, ha deluso i telespettatori. Gli ascolti registrati, infatti, si sono rivelati molto deludenti e sul web è scoppiata la polemica in pochissimo tempo, specie in virtù della fugace apparizione del protagonista sul palcoscenico. ascolti deludenti per la serie evento 'Adrian' di Adriano Celentano Da diverse settimane a questa parte non si ...

Adrian - la delusione non giustifica gli insulti : Gli insulti, ecco, quelli no. Celentano, Canale 5, Mediaset non li meritano. Anche perché hanno comunque tenuto testa alla mitica 'Compagnia del cigno' di Ivan Cotroneo su Rai1, con uno share, la perc

Ascolti 21 gennaio : delude Adriano Celentano - battuto di poco da La compagnia del cigno : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, lunedì 21 gennaio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della prima puntata di Adrian, il tanto atteso show evento con protagonista Adriano Celentano trasmesso su Canale 5. In prime time, sulla rete ammiraglia Rai, invece, è andata in onda la quarta delle sei puntate della fiction La compagnia del cigno con protagonista Alessio Boni. Il 'flop' di ...

Ascolti TV | Lunedì 21 gennaio 2019. Parte moscio Adrian (21.92%-19.07%) battuto da La Compagnia del Cigno (21.36%) : Adrian Nella serata di ieri, Lunedì 21 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.27 – la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.219.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 l’esordio di Adrian, con Adriano Celentano, ha raccolto davanti al video 5.997.000 spettatori pari al 21.9% di share, nel segmento Aspettando Adrian in onda dalle 21.41 alle 22.12, e 4.544.000 spettatori pari al 19.1% con il cartone ...

Deludenti gli ascolti della prima puntata di Adrian di Adriano Celentano - nessuno ci ha capito nulla nonostante il coraggio : Non decolla negli ascolti la prima puntata di Adrian di Adriano Celentano, che parte con dati non entusiasmanti su Canale5, battuta da La Compagnia del Cigno su Rai1: la serie animata del Molleggiato, realizzata con Milo Manara per i disegni, Vincenzo Cerami per i testi e Nicola Piovani per le musiche, ha totalizzato quasi 6 milioni di spettatori (5.997.000 pari al 21.9% di share) per lo show introduttivo da Verona, calando poi nettamente a ...

