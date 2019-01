Adrian - Aldo Grasso massacra Celentano : "Mitomania - almeno salvi le apparenze" : "C'è un po' di mitomania in questo Adrian. Un po' tanta". Aldo Grasso, sul Corriere della sera, stronca l'operazione Adrian. "Celentano è troppo avvoltolato su sé stesso per immaginare un futuro. Anche se in Adrian ci troviamo nel 2068, anche se un Potere corrotto governa con l' inganno e l' omolog

Adrian al Centro di Nuove Polemiche! Adriano Celentano Sotto Accusa! : Anche la seconda puntata di Adrian non è stata esente da critiche e insulti pesanti. Ecco cosa pensa il pubblico del nuovo evento di Adriano Celentano! Ennesima polemica nata dopo la messa in onda della seconda puntata di Adrian, la serie tv ideata e prodotta da Adriano Celentano. Già dopo la prima puntata il popolo del web si era indignato per un dettaglio che non è piaciuto a molti. Quando cioè, in una ambientazione futuristica di Napoli, ...

Ascolti tv - flop "Adrian" : si mette male per Celentano : Lo show-cartoon del Molleggiato perde oltre 1 milione di telespettatori rispetto alla prima puntata e lo share non supera il...

Adriano Celentano crolla tra le polemiche e svela la beffa : Quasi tutti sono concordi nel ritenere il programma sessista facendo emergere una visione distorta del mondo femminile: Dopo la paternale alle ragazze che dovevano bere meno per non incappare in ...

Adriano "Adrian" Celentano si confessa in tv : «Perdono - ho illuso Canale 5». Poi una frase sessista indigna il web : «Ho illuso Canale 5, ma avevo detto che potevo anche non esserci». Nel corso di ?Aspettando Adrian?, il pre-show che precede la messa in onda della serie animata, Adriano...

Adriano "Adrian" Celentano : "Ho illuso Canale 5 che avrei partecipato fisicamente allo spettacolo. Rai e Mediaset? Fanno le stesse cose" : Adrian, serie animata ideata da Adriano Celentano, è sbarcata su Canale 5 nelle serate di lunedì 21 gennaio e martedì 22 gennaio 2019, calamitando l'attenzione di quasi sei milioni di spettatori. Tra chi critica il ritmo lento dello show e chi non apprezza la serie animata, però, non c'è niente da fare: Adriano Celentano attira ancora l'attenzione del pubblico, nonostante tutto e nonostante le polemiche. Tutti ...

Adrian - crollano gli ascolti : 15% di share per la prima parte - 13 - 3% nella seconda. Celentano “c’è e non c’è” : che farà Mediaset per le prossime 7 puntate? : crollano gli ascolti di Adrian, il secondo appuntamento dello show evento di Adriano Celentano è stato visto da soli 3.965.000 telespettatori e il 15% di share nella prima parte e da 2.883.000 e il 13,3% nella seconda. Hanno abbandonato Canale 5 due milioni di spettatori e circa il 6% di share, lo si poteva immaginare guardando la curva degli ascolti al debutto. La serata è stata vinta dal film tv in onda su Rai1 “Liberi di ...

Celentano perde ancora contro Rai1 : crollano gli ascolti di Adrian : Celentano battuto da Liberi di Scegliere: disastro totale per Adrian Adrian, la serie evento di Celentano floppa. La seconda puntata, andata in onda martedì 22 gennaio, ha avuto un brusco calo: Aspettando Adrian, che ha visto il Molleggiato in scena nel teatro Camploy di Verona per un blitz di pochissimi minuti in cui ha regalato una delle sue leggendarie pause, ha interessato 4.179.000 telespettatori pari al 17,70%, rispetto ai 5.997.000 ...

Crollano gli ascolti di Adrian nella seconda puntata con l’assoluzione di Celentano - muto in scena : Dopo l'esordio al di sotto delle aspettative, Crollano gli ascolti di Adrian nella seconda puntata del 22 gennaio, con Canale5 ancora una volta battuta dalla fiction di Rai1. Il film tv Liberi di Scegliere vince la serata con 4.179.000 spettatori pari al 17.7% di share, mentre sull'ammiraglia Mediaset gli ascolti di Adrian nella seconda puntata si fermano a 3.965.000 spettatori pari al 15% di share per l'anteprima Aspettando Adrian in diretta ...

Adrian del 22 gennaio : Celentano si burla di Mediaset - nuove polemiche sui social : Ieri 22 gennaio 2019 è andata in onda la seconda puntata di 'Adrian' lo show evento di Celentano che tanta attesa aveva suscitato nel pubblico anche grazie agli spot ad alto volume mandati in onda sulle reti Mediaset in queste ultime settimane. Sulla falsa riga di quella di esordio, anche dopo la messa in onda della seconda puntata, non sono mancate critiche e polemiche soprattutto dal mondo dei social. Lo show in diretta da Verona e che fa da ...

Adrian - Mediaset "pericolosamente coinvolta" da Celentano. Fonti ben informate : Canale 5 in trappola? : La scena muta di Adriano Celentano come forma di rappresaglia per la valanga di critiche ad Adrian? Con il Molleggiato vale tutto, perché è talmente imprevedibile da poter confessare in diretta (anche se fuori scena) il suo tiro mancino a Mediaset, nello sconcerto generale: "Ho peccato, padre - spie

