Stefano Sorrentino | ' Dybala può diventare uno dei più forti giocatori del mondo'

Cristiano Ronaldo reveals lost bet with Juventus manager Massimiliano Allegri

(Di martedì 22 gennaio 2019) Ieri sera l'Allianz Stadium è stato il palcoscenico di Juventus - Chievo Verona terminata per 3-0 a favore dei padroni di casa. Il risultato è stato negativo per i clivensi, maha portato a casa la soddisfazione di aver parato il rigore calciato da Cristiano Ronaldo. Il portiere del Chievo, intervenuto ai microfoni di RMC Sport, non ha nascosto la sua felicità personale per aver vinto il confronto con CR7, ma sarebbe stato meglio se la sua squadra avesse limitato i danni, piuttosto che la sua inutile parata. L'estremo difensore, nel corso dell'intervista, ha parlato anche dell'ex compagno, di Champions League e corsa salvezza....