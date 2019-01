Rimangono senza benzina in autostrada | le soccorre Sgarbi Video | Taranto | ' Siete delle

Taranto - Rimangono senza benzina in autostrada. A soccorrerle arriva Sgarbi : “Capre! Ma Dio esiste” : Un video, pubblicato dall’ufficio stampa di Vittorio Sgarbi sulla sua pagina Facebook, racconta l’avventura a lieto fine di quattro ragazze di Taranto . Le giovani, rimaste senza benzina a notte fonda, si sono imbattute nell’auto di Sgarbi che ha aiutato le giovani. Ne è nato un siparietto divertente, con tanto di insulto bonario L'articolo Taranto , rimangono senza benzina in autostrada. A soccorrerle arriva Sgarbi : ...

Udine - senza residenza nessuna iscrizione al nido. Anche i richiedenti asilo Rimangono fuori : senza residenza, nessuna possibilità di essere iscritti agli asili nido. E di riflesso, i figli dei richiedenti asilo, accolti negli alloggi a protezione sociale e nei progetti di seconda accoglienza, non potranno usufruire di questi servizi, proprio perché privi del certificato di dimora. L'ha deciso il comune di Udine nel nuovo "Regolamento per i servizi educativi per la prima infanzia", approvato in queste ore dalla maggioranza di ...