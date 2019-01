Nicolino | il clochard che riabbraccia il figlio dopo 10 anni grazie ai carabinieri e a un

fanpage

: #facciamorete #insemeinrete Nicolino, il clochard che riabbraccia il figlio dopo 10 anni grazie ai carabinieri e a… - peppe844 : #facciamorete #insemeinrete Nicolino, il clochard che riabbraccia il figlio dopo 10 anni grazie ai carabinieri e a… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Per quindiciNeculai Negrii, 60enne romeno, ha vissuto comea San Giorgio Albanese, piccolo paese nella provincia di Cosenza.una botta in testa eall’intervento dei”, così era chiamato in paese, ha potutore ildi 26che vive in Romania e che non vedeva da quando era bambino.