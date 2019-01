ilfattoquotidiano

: Mal’aria, qualità dell’aria da codice rosso: nel 2018 in 55 capoluoghi superati i limiti di Pm10 e ozono - fattoquotidiano : Mal’aria, qualità dell’aria da codice rosso: nel 2018 in 55 capoluoghi superati i limiti di Pm10 e ozono - NobisTux : QUALITÀ DELLA VITA È RESPIRARE ! Secondo il dossier 'mal' aria ' siamo al 4 posto con 135 giornate all'anno fuoril… - RedattoreSocial : Italia, il 2018 è stato un anno da “codice rosso” per la qualità dell’aria. I dati di 'Mal’aria 2019', il dossier a… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Un anno daper la: irrespirabile sia d’inverno sia d’estate. Con l’auto privata che continua a essere di gran lunga il mezzo più utilizzato: se ne contano 38 milioni e soddisfano il 65,3% degli spostamenti. Un paradosso se si pensa che un italiano su tre vorrebbe stare meno al volante. Eppure l’Italia è uno dei Paesi europei con il più alto tasso di motorizzazione (con una media di circa 65 auto ogni cento abitanti). Valori enormi se confrontati con quelli di alcune capitali europee: a Parigi ci sono 36 auto per 100 abitanti come a Londra e a Berlino, a Barcellona 41, a Stoccolma e Vienna 38. Il risultato? Le nostre città sono soffocate dallo smog, con traffico, riscaldamento domestico e pratiche agricole tra le principali fonti di emissione. È quanto emerge da2019, il dossier annuale di Legambiente sull’inquinamento atmosferico in Italia. Nel ...