Il nuovo album di Ariana Grande Thank U Next esce a febbraio 2019 | a breve in pre-order

Jeff Ament parla del nuovo album dei Pearl Jam : “Abbiamo un sacco di materiale” : Nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione statunitense di Rolling Stone il bassista Jeff Ament ha parlato di materiale per un nuovo album dei Pearl Jam. Ciò che è chiaro per la band di Seattle è il motivo per cui l'ultimo disco, "Lightning bolt", risalga al 2013. Nel frattempo la band ha rilasciato qualche raccolta live e il singolo Can't deny me (2018), ma il temporaneo silenzio discografico, spiega il bassista, è dovuto principalmente ...

Audio e testo di Vengo in pace di Nesli - nuovo singolo in attesa dell’album e del tour 2019 : A due mesi esatti dall'uscita dell'album, Vengo in pace di Nesli fa da anteprima a quello che sarà il racconto portato nel disco che darà un seguito naturale a Kill Karma, rilasciato nel 2016 e che ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2017 con Alice Paba nel duetto Do retta a te. Francesco Tarducci è quindi pronto a tornare alla carica con l'ultimo elemento della trilogia che aveva inaugurato con Andrà tutto bene e che ha ...

I Pearl Jam e il nuovo album : 'Continueremo a rinchiuderci finché non avremo finito' : Nel 2019 uno dei nuovi album più attesi è sicuramente quello dei Pearl Jam: intervistati da Rolling Stone, il bassista Jeff Ament e il chitarrista Stone Gossard hanno parlato dei lavori per il successore di Lightning Bolt, pubblicato nel 2013. I lavori del nuovo disco "Sarebbe divertente registrare o anche solo scrivere una canzone insieme" ha detto il bassista Jeff Ament. E ha sottolineato di come sia stata dura dopo la morte di Cornell ...

Corochinato è il nuovo album degli Ex-Otago con Genova nel cuore dopo Sanremo 2019 : Il nuovo album degli Ex-Otago profuma di vino speziato consumato nella magia di Genova. Il gruppo si prepara al debutto sul palco del Teatro Ariston con Solo una canzone, dopo la disavventura di qualche settimana fa testimoniata sui social e nella quale hanno dichiarato il furto di tutti gli strumenti. La nuova prova di studio del gruppo arriva l'8 marzo e porta con sé una dedica a Genova, città d'origine del collettivo, che vogliono ...

nuovo album degli Incubus nel 2019? “Siamo molto vicini a ciò che intendiamo realizzare quest’anno” (video) : La spinta discografica della band di Brandon Boyd esplosa con "A crow left of the murder" (2004) e continuata fino a "8" (2017) si trova ad una nuova svolta: un Nuovo album degli Incubus nel 2019 è possibile. L'hype è stato creato dalla stessa band sul profilo Instagram dove è comparso un video in cui è possibile vedere musicisti e tecnici - ma anche un cane - all'interno di uno studio in modalità time-lapse. Al filmato postato il 18 gennaio ...

Fedez - nel nuovo album “Paranoia Airlines” anche Annalisa e Dark Polo Gang : ecco la tracklist : Take a look ;) The post Fedez, nel nuovo album “Paranoia Airlines” anche Annalisa e Dark Polo Gang: ecco la tracklist appeared first on News Mtv Italia.

nuovo album per Lang Lang : 'Ecco i brani che mi hanno convinto a suonare' : Una delle star della musica classica, Lang Lang, torna con un Nuovo album da solista, ' Piano Book ' , una raccolta di brani che lo hanno invogliato a suonare il pianoforte lanciandolo verso la ...

La fortuna sia con me è il nuovo album di Anna Tatangelo atteso a febbraio durante Sanremo 2019 : Il nuovo album di Anna Tatangelo è La fortuna sia con me. L'artista di Sora lancia quindi la sua prossima prova discografica in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2019, nel quale gareggerà con il brano Le nostre anime di notte. La data scelta per il rilascio dell'album è quella dell'8 febbraio, quindi alla vigilia della finale del Festival attesa per il giorno 9. La sua prossima prova di studio arriva dopo la nuova ...

Tommaso Primo - il nuovo album è pura fantascienza. E mescola Napoli - Dragonball e supereroi : “Non è un disco per tutti, soprattutto in questa società dove l’ultimo flirt della showgirl di turno, i deliri dei politici, i video dei blogger che giocano ai videogiochi o si cagano addosso tolgono spazio e interesse alla complessità, alla ricerca, alla sensibilità”. Tommaso Primo parla del suo secondo album, 3103 (Arealive – Fullheads / Warner). Un disco che racconta un futuro immaginario in cui l’uomo è costretto a lasciare la ...

Luciano Ligabue : il nuovo album si intitolerà “Start” e uscirà a marzo : In estate il tour negli stadi! The post Luciano Ligabue: il nuovo album si intitolerà “Start” e uscirà a marzo appeared first on News Mtv Italia.

Start è il nuovo album di Ligabue atteso a marzo prima del tour estivo negli stadi : Settimana di grandi annunci per i fan, con il titolo del nuovo album di Ligabue finalmente ufficiale dopo il rilascio del singolo Luci d'America, al primo posto tra i brani più trasmessi in radio. Start è il titolo scelto per il suo nuovo capitolo discografico che aprirà a partire dal mese di marzo, dopo aver annunciato le date che lo riporteranno negli stadi a distanza di qualche anno dall'ultima calata nelle grandi arene dello sport. ...

Cenerentola e altre storie è il nuovo album di Enrico Nigiotti in uscita dopo Sanremo 2019 : Il nuovo album di Enrico Nigiotti è Cenerentola e altre storie. L'artista di Livorno è quindi pronto a tornare sul campo appena dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2019 al quale parteciperà con il brano Nonno Hollywood. La data di uscita della sua nuova prova di studio è prevista per il 15 febbraio ma non si tratterà di un album completamente nuovo, bensì di un repack del suo ultimo lavoro - Cenerentola - che ha rilasciato nel mese ...

Hozier : il nuovo album “Wasteland - Baby!” uscirà a marzo : Ecco la tracklist The post Hozier: il nuovo album “Wasteland, Baby!” uscirà a marzo appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello : a un anno dall’uscita - il suo primo album ha ottenuto un nuovo traguardo : Wow! The post Camila Cabello: a un anno dall’uscita, il suo primo album ha ottenuto un nuovo traguardo appeared first on News Mtv Italia.