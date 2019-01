Huawei | Usa chiederanno estradizione Meng

Huawei - Usa chiederanno l'estradizione di Meng Wanzhou - : A un giornale del Canada, l'ambasciatore canadese negli Usa ha detto di non sapere quando avverrà la richiesta, ma ha ricordato che il 30 gennaio scade il termine per la presentazione. La donna, ...

Huawei - Usa chiederanno estradizione : 5.45 Gli Stati Uniti hanno informato il governo canadese di voler procedere con la richiesta formale di estradizione di Meng Wanzhou, direttore finanziario di Huawei in arresto a Vancouver dal primo dicembre su impulso americano con l'accusa di violazione delle sanzioni contro l'Iran. Lo riporta il quotidiano Globe and Mail. L'ambasciatore canadese negli Usa,David MacNaughton, ha detto in un'intervista di non sapere quando avverrà con ...

Tempi duri per Huawei e ZTE : frecciatine tra USA e Cina - quali effetti? : Un orizzonte denso di nuvole per Huawei e ZTE, scarse possibilità che spunti il sereno. Gli Stati Uniti sono pronti ad adottare nuove regole che mettano al bando, ancora una volta, l'operato delle due aziende cinesi, ritenute responsabili di spionaggio ai danni del governo americano. L'ultima proposta dei senatori del Congresso rischia di avere degli effetti devastanti sulle due realtà, anche a breve termine. Come ci racconta per prima ...

Huawei - Cina a Usa : "Basta isteria" : 14.02 Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto di porre fine "all'isteria" che ha portato negli Usa a una proposta di legge bipartisan al Congresso che introduca il bando alla vendita di microchip e altri componenti americani a compagnie cinesi che violino sanzioni e leggi di controllo sull'export. Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce Hua Chunying, all'indomani dell'iniziativa che cita esplicitamente Huawei e Zte,due dei colossi ...

Huawei : la Cina agli Usa - 'basta isteria' : Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto di porre fine"all'isteria" che ha portato negli Stati Uniti a una proposta di legge bipartisan che introduca il bando alla vendita di microchip e altri ...

Huawei - Cina agli Usa : 'basta isteria' : ANSA, - PECHINO, 17 GEN - Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto di porre fine "all'isteria" che ha portato negli Usa a una proposta di legge bipartisan al Congresso che introduca il bando alla ...

Huawei - nuova indagine degli inquirenti USA su violazione brevetti : I procuratori federali statunitensi starebbero lavorando ad un'indagine penale "in stato avanzato" sul gigante cinese della telefonia Huawei con l'obiettivo di verificare se la società abbia rubato ...

Huawei indagata negli USA con l’accusa di aver rubato segreti commerciali a T-Mobile : Secondo quanto riportato da The Wall Street Journal, Huawei sarebbe al centro di un'indagine con l'accusa di aver rubato segreti commerciali a T-Mobile L'articolo Huawei indagata negli USA con l’accusa di aver rubato segreti commerciali a T-Mobile proviene da TuttoAndroid.

USA : indagine federale e proposta di ban per Huawei - : ... ad oggi il più grande, in termini di numeri, fornitore di apparecchiature e infrastrutture per i network mobile : gli operatori di tutto il mondo si stanno attivando al fine di allestire le reti ...

Usa indagano su Huawei per furto di segreti commerciali - : La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal, secondo cui l'inchiesta è in fase avanzata e potrebbe tradursi in accuse formali a breve

Huawei : arrestato in Polonia un dipendente con l'accusa di spionaggio : Il direttore delle vendite di Huawei e un ex agente di sicurezza sono stati arrestati in Polonia accusati di spionaggio. l'accusa sposa la tesi sostenuta da Washington secondo cui i dispositivi di ...

Ancora guai per Huawei : arrestato il direttore vendite della divisione polacca con accusa di spionaggio : Un esponente della divisione polacca di Huawei è stato arrestato con accusa di spionaggio. L'articolo Ancora guai per Huawei: arrestato il direttore vendite della divisione polacca con accusa di spionaggio proviene da TuttoAndroid.

Qualcomm svela che soltanto il 22% di smartphone Huawei e il 38% di Samsung usa i suoi processori : Qualche giorno fa Qualcomm e la FTC (Federal Trade Commission) si sono "incontrate" nelle aule di un tribunale statunitense per una causa antitrust L'articolo Qualcomm svela che soltanto il 22% di smartphone Huawei e il 38% di Samsung usa i suoi processori proviene da TuttoAndroid.

Huawei punisce il dipendente che ha usato un iPhone per gli auguri di buon anno : A quanto pare la dirigenza di Huawei non ha gradito l'errore commesso dal proprio dipendente, tanto da avere deciso di adottare una punizione esemplare L'articolo Huawei punisce il dipendente che ha usato un iPhone per gli auguri di buon anno proviene da TuttoAndroid.