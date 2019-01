Cristiana Ciacci ricorda papà Little Tony a Domenica In

people24.myblog

(Di martedì 22 gennaio 2019) La figlia del cantanteè stata ospite da Mara Venier a “In” e racconta: “Aveva nascosto la sua malattia, non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha confidato neanche agli amici più cari. Forse non voleva dare un dispiacere al pubblico”: “Ero incinta della mia quarta figlia, era ricoverato e ho scelto di non dirglielo. Sapeva che era alla fine e che se ne sarebbe andato e la notizia gli avrebbe portato gioia e preoccupazione. Oltre alle canzoni ha lasciato un grande ricordo, chi l’ha conosciuto mi ferma e mi dice “era un grande uomo”.ha raccontato l’incontro fra ile la mamma Giuliana Brugnoli: “Mamma stava prendendo il sole a Ostia e lui l’ha avvicinata. Non voleva saperne niente nonostante fosse famoso. Una corte serrata a cui ha resistito per 6 mesi, poi sono stati insieme per 12 anni. Si sono rincorsi, lui cantante, lei hostess ...