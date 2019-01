Cina | un' altra donna incinta di un bambino geneticamente modificato

Donna trasCinata al guinzaglio - stavolta Napoli non ha girato la testa dall’altra parte : “Mi tormentava, si innervosiva solo se salutavo un amico, un’amica. S’ingelosiva anche se mostravo affetto per la mia cagnetta. Rabbioso e sospettoso, un’ossessione. Mi controllava nonostante facessi una vita ritirata: casa e lavoro”. Un racconto dolente. Parole soffiate con sofferenza e disillusione. Poi i silenzi intervallati da singhiozzi e lacrime. È una confessione, un atto di liberazione. I segni di quelle catene ...

La corsa spaziale della Cina : in orbita la sonda per esplorare un'altra zona della Luna : La Cina aggiunge una nuova tappa alla corsa spaziale, lanciando la sonda Chang'e-4 sul razzo Long March 3B, che viaggerà per 27 giorni al fine di raccogliere campioni della superficie e...

Dazi - l'altra faccia della 'tregua'. Trump : 'La Cina li toglierà dalle auto americane' : Pechino - La Cina 'ha concordato di ridurre e rimuovere i Dazi sulle auto che arrivano in Cina dagli Usa' che 'attualmente sono al 40%': così ha scritto su Twitter il presidente americano, Donald ...

Sospesi in Cina gli esperimenti su bambini con Dna modificato. Ma c'è un'altra gravidanza : Sulle affermazioni del ricercatore di Shenzhen hanno aperto inchieste anche la Commissione Nazionale per la Sanitá cinese e il ministero della Scienza e della Tecnologia cinese: il vice ministro, Xu ...

Fa a pezzi fidanzato e lo cuCina come spezzatino per operai/ Lo ha ucciso perché voleva sposare un'altra - IlSussidiario.net : Fa a pezzi fidanzato e lo cucina come spezzatino per operai: lo ha ucciso perché voleva sposare un'altra. Le ultime notizie