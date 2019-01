Calciomercato Parma | per l’attacco c’è Iturbe

Calciomercato Parma - è ufficiale il ritorno di Deiola al Cagliari : Parma - Alessandro Deiola lascia l'Emilia dopo sei mesi: arrivato la scorsa estate in prestito al Parma dal Cagliari , il centrocampista sardo torna alla base: i ducali hanno infatti risolto ...

Calciomercato Parma - il nome nuovo è quello di Jesè : Parma - In casa Parma ferve il mercato, anche se probabilmente le conclusioni delle trattative arriveranno verso la fine del mercato. Ieri è spuntato un nome nuovo, quello di Jesè , esterno d'attacco ...

Calciomercato Parma : D’Aversa alla ricerca di un attaccante? : L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, ha chiesto alla società un attaccante per completare il reparto avanzato; i nomi più caldi sono Matri ed El KaddouriCalciomercato / Serie A- Dopo la bella vittoria contro l’Udinese, il Parma ritorna al lavoro per preparare al meglio la sfida contro la Spal, che potrebbe regalare una fetta di salvezza già a fine Gennaio. Il tecnico Roberto D’Aversa, nonostante l’arrivo di ...

Calciomercato Parma : “stretta” per l’attacco - le ultime mosse di Faggiano : Calciomercato Parma, il ds del club Faggiano si sta muovendo per regalare a D’Aversa un valido sostituto per il partente Ceravolo Calciomercato Parma, i ducali sono alla ricerca di un vice Inglese dato l’addio imminente di Ceravolo. Il ds del club Faggiano sta cercando una prima punta fisica che possa sostituire o affiancare all’occorrenza il titolarissimo Inglese nello scacchiere di D’Aversa. Nelle ultime ore, ...

Il Calciomercato oggi – Parma e Cagliari attivissime : Il calciomercato oggi – Il calciomercato di Serie A continua a regalare emozioni, nelle ultime ore importanti trattative. Si muove il Sassuolo che può contare su un nuovo difensore, si tratta di Lucioni. Il Genoa aumenta l’offerta per Krunic ma l’Empoli non sembra ancora convinto della cessione, molto attivo il Cagliari, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ piace molto Gaston Brugman, centrocampista uruguaiano classe 1992 del Pescara, ...

Calciomercato Parma - è quasi fatta per il ritorno in Italia di El Kaddouri : trattativa in dirittura : Il club emiliano ha quasi messo le mani su Omar El Kaddouri, esterno offensivo attualmente di proprietà del Paok Salonicco Mercato incandescente per il Parma, il club emiliano infatti si muove senza sosta per rinforzare la rosa di D’Aversa. Ufficializzato l’arrivo per il centrocampo di Kucka, Faggiano sta tentando adesso di rimpinguare il reparto offensivo, tentando di riportare in Italia Omar El Kaddouri, attualmente in forza ...

Calciomercato Parma - è ufficiale : preso Kucka : Parma - Juraj Kucka è un nuovo giocatore del Parma . Lo slovacco è stato prelevato a titolo definitivo dai turchi del Trabzonspor ed ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2022. Questa la nota ...

Calciomercato - Parma in pressing su Stepinski. Frosinone in missione per Samaris e Facundo Ferreyra : Una prima parte di stagione da 'sorpresa' e adesso un Calciomercato importante per confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime 19 partite di Serie A. Parma che continua a lavorare per regalare ...

Calciomercato Parma - doppio affare con il Chievo [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Parma – Il Parma ha disputato fino al momento una stagione molto importante ma non si ferma e ha intenzione di provare a lottare fino alla fine per la qualificazione in Europa League. Continua la ricerca ad un attaccante e nelle ultime ore sono aumentate le chance di arrivare all’attaccante Stepinski. Il Chievo crede ancora alla salvezza e non vuole privarsi di uno dei migliori calciatori, per questo motivo ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : altro scatto del Genoa e le intenzione di Fiorentina - Parma e Udinese : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell’Empoli, la ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Parma e Bologna show - mossa della Sampdoria : Calciomercato Serie A – Le ultime ore sono state caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, diverse le trattative avviate e pronte ad essere chiuse entro le prossime ore. Nel dettaglio si muove il Parma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea è quella di provare a prendere in prestito Antonin Barak dell’Udinese, per il ruolo di terzino destro il nome in pole è quello di Sala dalla ...