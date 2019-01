Biathlon | la settimana di Anterselva | il calendario delle gare e gli orari Come vederle

oasport

(Di martedì 22 gennaio 2019) La Coppa del Mondo difa tappa in Italia: quattro giorni diadproveranno a dare una nuova conformazione alle classifiche. Questa volta a scendere in pista per prime saranno le donne, che giovedì 24 alle ore 14.30 affronteranno la sprint, stesso format in cui saranno impegnati il giorno dopo, venerdì 25, alla stessa ora, gli uomini.Proprio i ragazzi avranno poco tempo per recuperare, infatti sabato 12 sarà già tempo di inseguimenti: alle ore 15.30 toccherà agli uomini, preceduti dallo start per le donne, dato alle ore 13.30. Anche in questo caso meno di 24 ore e si ritornerà in pista: domenica 13 si disputeranno le mass start: alle ore 12.45 spazio alla gara femminile, alle ore 15.30 la competizione maschile.Anche per questo finediada garantire la copertura televisiva sarà Eurosport, che trasmetterà su Eurosport 1 ed Eurosport ...