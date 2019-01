Weekend di “passione” negli ospedali di Genova | barelle esaurite e ambulanze in coda

ilsecoloxix

: RT @Giacinto_Bruno: Weekend di “passione” nei pronto soccorso di Genova: barelle esaurite e ambulanze in coda - mdlet72 : RT @Giacinto_Bruno: Weekend di “passione” nei pronto soccorso di Genova: barelle esaurite e ambulanze in coda - franco_dimuro : RT @Giacinto_Bruno: Weekend di “passione” nei pronto soccorso di Genova: barelle esaurite e ambulanze in coda - Etruria72 : RT @Giacinto_Bruno: Weekend di “passione” nei pronto soccorso di Genova: barelle esaurite e ambulanze in coda -

(Di lunedì 21 gennaio 2019)in crisi, pazienti poco gravi in attesa per ore: «Anziani in difficoltà, non possono essere rimandati a casa»