Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 12 | 10

Genova - incidente in Ansaldo Energia : morto operaio/ Ultime Notizie - colpito da materiale caduto da gru : Genova, incidente presso lo stabilimento Ansaldo Energia: morto operaio 35enne. Ultime notizie, colpito da materiale caduto da gru, indetto sciopero.

Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il Mercantile inviato dalla guardia costiera Libica sul luogo dove si trova il balcone difficoltà con circa 100 persone a bordo ha raggiunto la chiavetta e secondo me ha cominciato a imbarcare I migranti Al termine delle operazioni di soccorso, di charme a battente bandiera della Sierra Leone presumibilmente farà rotta sulla Libia Dov’è il balcone era ...

ISRAELE - RAID IN SIRIA : 'AVVERTIMENTO ALL'IRAN'/ Ultime Notizie - attaccati obiettivi militari di Damasco : Rais militare di ISRAELE in SIRIA nella notte: un avvertimento all'Iran. Ultime notizie: colpiti diversi obiettivi militari a Damasco.

Bimbo caduto nel pozzo in Spagna - Ultime Notizie - Sky TG24 - : I soccorritori hanno fatto sapere che non sarà possibile prima di martedì arrivare al punto in cui si ipotizza si trovi Julen. Al momento si sta completando la realizzazione del tunnel verticale, ...

Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Un centinaio di migranti sul barcone in avaria sono stati soccorsi della Libia 50 miglia dalle coste imbarcati su un Cargo della sera alle ore saranno portati a Misurata forte il pressing di Palazzo Chigi per favorire all’intervento il Ministro dell’Interno Salvini Insiste con il porti chiusi si salvano le vite il ...

LIBIA - BARCONE CON 100 MIGRANTI A BORDO : SOCCORSI NELLA NOTTE/ Ultime Notizie - cargo verso Misurata : Nuovo BARCONE in avaria con a BORDO 100 MIGRANTI a poche miglia dalle coste della LIBIA: cargo inviato dalla guardia costiera verso Misurata.

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie : si complica la pista Tchouameni - piace Zapata ma costa caro! : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Aurelien Tchouameni piace molto, ma occhio a Torino e Sampdoria. Duvan Zapata nel mirino, ma costa sempre di più.

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - spunta la pazza idea Zapata per l'attacco : Calciomercato Roma, Ultime notizie: in attacco spunta l'idea Duvan Zapata, ma attenzione all'Inter che lo segue da tempo. Sfuma Julian Weigl

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Salvini attacca “Cgil non di sinistra” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Salvini attacca “Cgil non di sinistra” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano il post Quota 100. Con l’introduzione della misura di pensione anticipata e del reddito di cittadinanza, il governo ha attuato le promesse fatte nella scorsa primavera, seppur con diverse modifiche anche sostanziali rispetto all’impianto originario. Tuttavia il risultato piace a diversi lavoratori che sui ...

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie - il Napoli dice di no per Diawara e si complica anche Carrasco : Calciomercato Milan, Ultime notizie: tramonta l'ipotesi Yannick Ferreira Carrasco, mentre il Napoli avrebbe detto di no per il prestito di Amadou Diawara.

Calciomercato Juventus/ Ultime Notizie - spunta l'idea Sancho del Dortmund : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri osservano attentamente Sancho del Borussia Dortmund. Marko Pjaca diviso tra Genoa e Fiorentina.

SPAGNA - BIMBO NEL POZZO : ROCCIA BLOCCA TRIVELLA/ Ultime Notizie : sempre meno speranze di salvare Julen : SPAGNA, il piccolo Julen caduto nel POZZO: soccorritori al lavoro ma speranze sempre più ridotte. Ultime notizie, sale l'ansia per le sorti del BIMBO.