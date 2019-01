Ronaldo sbaglia | la Juventus no | tris al Chievo | il Napoli torna a -9

La Juventus piega il Chievo 3-0 : Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore : La Juventus di Massimiliano Allegri vince 3-0, anche se a tratti il gioco non ha convinto, contro il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo che ha provato, con le carte a sua dispozione, a giocarsela alla pari contro un'armata come quella bianconera. I gol della vittoria portano la firma di Douglas Costa, Emre Can e Rugani pochi minuti dalla fine. Nella ripresa errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo che ha giocato di gran lunga la sua peggiore ...

Juventus-Chievo 3-0 - Serie A : Douglas Costa ed Emre Can decisivi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! Bianconeri a +9 sul Napoli : La Juventus prosegue la propria cavalcata solitaria in testa alla Serie A: i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-0 nel posticipo della 20^ giornata e si confermano saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri conservano l’imbattibilità nel torneo con ben 18 vittorie e 2 pareggi, la corazzata non conosce limiti e continua a riscrivere record mentre il ...

