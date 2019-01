Nessuno faccia il fenomeno sul Pil

huffingtonpost

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il Governo Conte ha messo in campo i suoi provvedimenti in campo economico, che hanno in "quota 100" sul versante pensionistico, in un avvio di Flat Tax per le partite IVA e nel "reddito di cittadinanza" i tre elementi distintivi.L'opposizione fa il suo mestiere e critica a spron battuto queste scelte, considerandole inutili (o dannose) per la crescita, mentre la maggioranza afferma il contrario.Messo così, ovviamente, il dibattito non va da nessuna parte, poiché ognuno resta sulla sue posizioni, felice di poter sparare a palle incatenate via social network.Esiste però una "terza via", cioè un pacato esame di come sono andate le cose nel recente passato, non tanto per trarne insegnamento su come andranno in futuro (non esistono maghi o veggenti affidabili in economia), quanto per avere contezza con serietà dello stato dell'arte.Risulta infatti ...