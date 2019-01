Milan | Piatek era a Marassi | atteso a Milano per visite e firma

Genoa-Milan - Prandelli rammaricato : “giocare alle 15 ci ha penalizzato. Piatek? Quando sono arrivato…” : L’allenatore del Genoa ha parlato della sconfitta con il Milan, soffermandosi anche sulla situazione Piatek Il Milan batte 2-0 il Genoa nel primo dei due posticipi della ventesima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Di Borini e Suso al 27′ e al 38′ della ripresa le reti dei rossoneri che salgono al 4° posto in classifica con 34 punti, uno in più della Roma. Spada/LaPresse Restano ...

Milan - Borini : 'Io come Henry? Non esageriamo! Oggi non c'erano Piatek e Higuain - ma...' : Autore del gol che ha sbloccato la sfida tra Milan e Genoa, Fabio Borini ha parlato a Sky Sport nel post-partita: 'All'inizio abbiamo sofferto, siamo stati 'muratori' anche per le condizioni del campo. Speravo di giocare di più e ho fatto gol, la costanza nel lavoro dà risultati. Higuain e ...

Genoa-Milan - conferenza Prandelli : “Piatek ai rossoneri darà garanzie” : GENOA MILAN CONFEREZA Prandelli – Al termine del match perso a Marassi contro il Milan, l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha rilasciato queste dichiarazioni nella conferenza stampa post gara. Ecco il suo pensiero. -> Leggi anche Pagelle Genoa-Milan 0-2: highlights e tabellino del match Genoa Milan conferenza Prandelli “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – esordisce […] L'articolo Genoa-Milan, conferenza ...

Senza Higuain - il Milan vince 2-0 col Genoa (senza Piatek) : Gol di Borini e Suso Il Milan di Gattuso batte 2-0 il Genoa di Prandelli a Marassi e si riporta al quarto posto. La concorrenza è agguerrita per l’ultima piazza disponibile per la Champions. Il Milan è a 34 punti, la Roma a 33, la Lazio a 32, l’Atalanta a 31, la Sampdoria a 30. Una partita strana. Senza Higuain – che sta per andare al Chelsea – e Senza Piatek – che invece sta andando proprio al Milan. È stata una ...

Milan-Piatek - incontro tra rossoneri e Genoa in serata : MILAN PIATEK, il giorno della verità? – Sembra essere arrivata la giornata decisiva per il futuro di Piatek e, di riflesso, anche di Higuain. A margine della gara di campionato vinta dal Milan a Marassi, le società si incontreranno per discutere del colpo del mercato invernale. Previsto infatti un summit tra il ds del Genoa […] L'articolo Milan-Piatek, incontro tra rossoneri e Genoa in serata proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Dg Genoa 'Piatek-Milan - summit a fine gara. Sturaro vicino - Romero andrà alla Juve' : Il dg del Genoa Giorgio Perinetti parla a Sky Sport prima della partita con il Milan : ' Piatek ? Non è ancora una cessione definita, ci sono passaggi da compiere. Oggi c'è una partita importante e punti importanti in palio, però conosciamo il ...

Calciomercato - i tifosi del Milan hanno una “singolare” richiesta per Piatek : Krzysztof Piatek sarà molto probabilmente il nuovo attaccante del Milan dopo l’addio di Higuain che volerà al Chelsea di Sarri I tifosi del Milan hanno scritto virtualmente un messaggio a Piatek. Sui social infatti in molti hanno avanzato una richiesta a quello che sarà molto probabilmente il nuovo centravanti rossonero: “Krzysztof, per piacere, non prendere la maglia numero 9!” La maledizione che perseguita i bomber ...

Calciomercato Milan : Piatek arriva domani? : L’attaccante del Genoa Krzysztof Piatek, diventerà nella giornata di domani un nuovo calciatore del MilanCalciomercato / Serie A- L’ufficialità è stata confermata: Krzysztof Piatek sarà un nuovo calciatore del Milan. L’attaccante polacco arriverà nella giornata di domani e si allenerà con i suoi nuovi compagni per preparare la sfida di sabato contro il Napoli, dove l’ex bomber genoano potrebbe debuttare dal primo ...

Milan - domani arriva Piatek. Ecco tutte le cifre dell'affare : un contratto di cinque anni : "Abbiamo avuto un incontro con la dirigenza del Milan e siamo rimasti che dopo la partita di oggi ci rivedremo per decidere sul futuro di Piatek". A parlare è il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, che nei fatti ha annunciato nel corso di un'intervista ai Radio anch'io lo sport su Radio

Calciomercato Milan - il dg rossoblu Perinetti : 'Piatek? A breve si può chiudere - dura tenerlo dopo un'offerta così' : Piatek è a un passo dal Milan. L'attaccante polacco sostituirà Gonzalo Higuain, che lascerà i rossoneri per tornare da Maurizio Sarri al Chelsea. A proposito della trattativa, che dovrebbe concludersi ...

Il Milan raddoppia : altro attaccante dopo Piatek - : Il Milan sta per chiudere un altro colpo di mercato, dopo quello imminente di Piatek dal Genoa. Secondo quanto riporta Sportmediaset , il club rossonero ha deciso di accelerare per Arnaut Danjuma ...

Dg. Genoa : 'Non siamo ai dettagli per Piatek al Milan. Dobbiamo valutare se conviene e quali contropartite inserire' : Intervistato da Radio Anch'Io Lo Sport il direttore generale del Genoa , Giorgio Perinetti ha analizzato ancora una volta lo stato dell'operazione che potrebbe portare Krzysztof Piatek al Milan . 48 ORE DECISIVE - 'Fatta la premessa ...

Sarri vuole subito Higuain. Domani Piatek a casa Milan : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Filippo Inzaghi: 'Ho i miei Piatek a cui pensare' Genoa-Milan LIVE dalle 15 Notizie calciomercato

Piatek-Milan?Si decide in prossime 48ore : Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, parla cosi' ai microfoni di Radio anch'io lo sport su Radio 1 Rai dell'imminente passaggio del bomber polacco Krzysztof Pi?tek. ''Nelle prossime 48 ...