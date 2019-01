Manovra | Confartigianato Veneto | reddito cittadinanza scelta sbagliata

liberoquotidiano

: La manovra economica in chiave veneta: intervista ad Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Imprese Veneto 17… - Asterisconet_it : La manovra economica in chiave veneta: intervista ad Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Imprese Veneto 17… - AndreaSaviane1 : RT @Artigianiarezzo: Trasporti. Per Confartigianato la manovra rimette l’Autotrasporto sulla buona strada - marcobacci69 : RT @Artigianiarezzo: Trasporti. Per Confartigianato la manovra rimette l’Autotrasporto sulla buona strada -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Venezia, 21 gen. (AdnKronos) - "Le imprese non devono diventare l’anello debole di una catena che sin dalla sua proposta abbiamo dichiarato non essere idonea per risolvere il problema occupazionale del nostro Paese. Se le attività produttive non operano in un contesto che permette loro di continuare