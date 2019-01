Lotta contro i tumori | individuate nuove molecole che attivano il sistema immunitario

Brescia - aveva 41 anni e da 6 Lottava contro cancro al seno : si è spenta Chiara Gandolfi : Da tempo lottava contro quel terribile male chiamato cancro e purtroppo dopo sei anni di battaglie non ce l'ha fatta. Chiara Gandolfi si è spenta a 41 anni, lasciando un marito e una figlia, Matilde, oltre al dolore che attanaglia tutte le altre persone che le hanno sempre voluto bene. Sono passati sei mesi dall'ultimo aggiornamento sul blog di Chiara Chiara Gandolfi è una delle tante persone che purtroppo si ritrovano a lottare contro quel ...

I cinque stelle vogliono una via intitolata ai 'martiri della Lotta contro l Isis' : Una via di Torino per commemorare i martiri della lotta contro l'Isis. Questa la proposta lanciata dai consiglieri comunali del Movimento 5stelle che sostengono la giunta guidata da Chiara Appendino ...

La Cina accusa Coca-Cola! influenza la politica alla Lotta contro l’obesità : Coca Cola sul banco degli imputati Mentre l’epidemia di obesità affligge la Cina, la Coca-Cola riesce ad influenzare le politiche sanitarie nel paese per impedire la creazione di una tassa del 20% sulle bevande zuccherate e altre misure raccomandate dalle misure dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo una nuova ricerca fata dall’Università di Harvard (USA). La Cina è il terzo paese che consuma il colosso americano ...

Anticipazioni Adrian : Celentano sarà un eroe che Lotta contro il sistema : Dopo sette lunghi anni di intensissimo lavoro, il 21 ed il 22 gennaio su Canale 5 andrà in onda in prima serata la serie evento Adrian che racconterà la vita di Adriano Celentano. La serie tv è stata curata in ogni dettaglio dallo stesso Celentano insieme a nomi di spicco come quello del fumettista Manara. Detto ciò, ecco la trama. Adrian: il kolossal d'animazione ideato e diretto da Celentano Adrian, la serie tv d'animazione diretta ed ideata ...

Ambiente : Nestlé prende parte alla Lotta contro l’inquinamento della plastica : Nestlé ha presentato la propria strategia per conquistare un futuro libero dall’inquinamento, annunciando una serie di azioni specifiche in linea con l’impegno già assunto nell’aprile 2018 che punta a rendere il 100% dei suoi imballaggi riciclabili o riutilizzabili entro il 2025. L’azienda si concentrerà in particolar modo sulla riduzione dei rifiuti plastici. Mark Schneider, CEO di Nestlè, ha dichiarato: “La nostra visione per il futuro e ...

Top chef - Fatima Ali e la Lotta contro il cancro : “La mia salute sta peggiorando” : La salute di Fatima Ali continua a peggiorare e, dopo un lungo silenzio, la concorrente 29enne di Top chef America ha deciso di aggiornare i follower sul suo stato di salute. La talentuosa ragazza è affetta dal Sarcoma di Ewings (una rara forma di tumore che attacca le ossa) e nonostante le cure secondo i medici che la stanno seguendo non ha più di un anno di vita. ”So che è passato molto tempo dal mio ultimo post e molti potrebbero aver ...

Bimbo di 2 anni cade in un pozzo : Lotta contro il tempo. E la mente torna a Vermicino : Una tragedia che fa rivivere quella del piccolo Alfredino Rampi di Vermicino. La Spagna è con il fiato sospeso per Yulen, un Bimbo di 2 anni e mezzo, è caduto ieri nel primo pomeriggio...

Spagna - bimbo di 2 anni bloccato nel pozzo : Lotta contro il tempo per salvare Yulen : Il bimbo è caduto in un piccolo pozzo largo appena 25 centimetri ma profondo oltre 110 metri. Da ore sul posto son impegnati centinaia di soccorritori per cercare di raggiungerlo ma purtroppo ancora non è stato individuato a causa di una frana a circa 80 metri di profondità. Gli esperti hanno calato un robot sonda mentre si sta cercando di scavare un pozzo attiguo.Continua a leggere

Australian Open - Murray Lotta come un leone ma crolla al 5° contro Bautista : match da “libro cuore” : Australian Open, Andy Murray ha dato tutto in un incontro fantastico contro Bautista Agut: sconfitta ed addio al torneo a testa altissima per lo scozzese Australian Open, Andy Murray è stato eliminato al primo turno del torneo dello Slam, probabilmente la sua ultima apparizione in terra Australiana da tennista professionista. Ha chiuso in lacrime al termine di una gara nella quale non ha mollato davvero mai. Sotto 2 set a 0 contro Bautista ...

“Combatto dando il mio amore agli altri” - Malak e la sua Lotta contro il cancro : La ventisettenne malata di cancro che ha deciso di pubblicare online le sue foto sorridenti dall'ospedale "perché cosi si combatte il cancro, con la forza di volontà e con la felicità di aiutare gli altri a superare questo momento".Continua a leggere

Il pioniere della Lotta contro l'Aids - Aiuti - è morto oggi al Gemelli : Fernando Aiuti era diventato famoso per essere stato il primo immunologo a combattere l'Aids. Era ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma perchè soffriva di gravi problemi cardiaci, ed è stato ritrovato senza vita per una caduta dal quarto piano del nosocomio. È stata aperta un'indagine dalla Procura per il sospetto che possa trattarsi di un suicidio. Il Gemelli ha diramato un comunicato ufficiale in cui dichiara che il decesso è stato causato ...

morto l'immunologo Fernando Aiuti - pioniere della Lotta contro l'Aids : epidemie 14 novembre 2018 Aids, il donatore aveva il virus Grillo, scienza piange grande uomo, suo impegno vivrà «La scienza oggi piange un grande uomo: la scomparsa dell'immunologo Fernando Aiuti, ...

Lotta contro il cancro per vedere nascere la sorellina. Muore poco dopo - a 9 anni : È una storia che non può non commuovere quella del piccolo Bailey, il bambino malato di cancro che voleva a tutti costi conoscere e dare un nome alla sua sorellina. Ci è riuscito, nonostante i medici gli avessero dato solo qualche “giorno o forse settimane”, dopo che quel male implacabile si era diffuso in tutto il suo corpo. Alla fine Bailey Cooper, originario del Gloucestershire, nel Regno Unito, ha incontrato la sua sorellina e ha ...