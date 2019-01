L' ex ambasciatore Pierre Jacquemot | Il franco Fca ha portato stabilità e i paesi

huffingtonpost

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Quando si denuncia il colonialismo francese si insultano iafricani perché non si riconosce la loro indipendenza e la loro capacità nel difendere la sovranità"., ricercatore esperto di questioni africane all'Istituto delle relazioni internazionali e strategiche (Iris) di Parigi ed ex, bolla così le recenti dichiarazioni del ministro per lo Sviluppo Luigi Di Maio, che in queste ultime ore ha aperto una nuova crisi con la Francia. Commentando i flussi migratori provenienti dall'Africa subsahariana, Di Maio ha puntato il dito contro i cugini d'oltralpe, colpevoli di continuare a sfruttare le ex colonie africane attraverso ilCFA, la moneta creata nel 1945 e ad oggi adottata in 14dell'Africa occidentale e centrale. Uno strumento di instabilità per il ministro, utilizzato da Parigi per sfruttare gli stati ...