La Juventus piega il Chievo 3-0 | Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore

ilgiornale

: RT @GiacoChiaranda: #Acerbi espulso contro il #Napoli (rivale della #Juventus nella lotta scudetto) per favorire la #Juve il turno successi… - I_AM_AM2301 : RT @GiacoChiaranda: #Acerbi espulso contro il #Napoli (rivale della #Juventus nella lotta scudetto) per favorire la #Juve il turno successi… - ligabue1989 : RT @GiacoChiaranda: #Acerbi espulso contro il #Napoli (rivale della #Juventus nella lotta scudetto) per favorire la #Juve il turno successi… - mavakaga : RT @GiacoChiaranda: #Acerbi espulso contro il #Napoli (rivale della #Juventus nella lotta scudetto) per favorire la #Juve il turno successi… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Ladi Massimiliano Allegri vince 3-0, anche se a tratti il gioco non ha convinto, contro ilVerona di Mimmo Di Carlo che ha provato, con le carte a sua dispozione, a giocarsela alla pari contro un'armata come quella bianconera. I gol della vittoria portano la firma di Douglas Costa, Emre Can e Rugani pochi minuti dalla fine. Nella ripresa errore dal dischetto diche ha giocato di gran lunga la sua peggiore partita in Italia con la maglia della. Tanti gli errori, anche banali, da parte del fuoriclasse di Funchal che si è preso una giornata di riposo. Con questa vittoria lasi riporta a più nove sul Napoli e sale a quota 56 punti, sempre ultimo ila quota 8.Il primo tiro in porta è delcon Meggiorini che chiama alla parata Perin al 5'. Al 14' lapassa in vantaggio al primo vero tentativo con un gran sinisto di ...