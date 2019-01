Inter | il Torino vuole Gagliardini per rinforzare il centrocampo RUMORS

Salute - Torino : 69enne salvato con Intervento di cardiochirurgia in Pronto soccorso : Eccezionale intervento di cardiochirurgia nel Pronto soccorso del Mauriziano di Torino. Alcuni giorni fa un uomo di 69 anni è arrivato all’ospedale, proveniente dal San Luigi di Orbassano con un ematoma di parete dell’aorta ascendente, con elevatissime probabilità di rottura e pochissime chances di sopravvivenza se il cardiochirurgo non fosse arrivato in tempo a sostituire il vaso incriminato. Improvvisamente il cuore dell’uomo ha smesso ...

Torna la Serie A - le quote di William Hill : Inter e Roma favorite contro Sassuolo e Torino : Torna la Serie A, le quote di William Hill: i bookmakers vedono la Roma favorita nel delicato match casalingo contro il Torino La Serie A Torna al centro della scena calcistica con la prima giornata del girone di ritorno. Ad accompagnare il ventesimo turno di campionato le Migliori quote di William Hill, in gioco dal 1934. Per l’occasione il bookmaker mette in campo anche imbattibili quote Maggiorate e dà il benvenuto ai nuovi utenti con ...

Para Ice Hockey – A Torino l’8ª edizione del Torneo Internazionale : Dal 21 al 26 gennaio il PalaTazzoli ospiterà l’ottava edizione della competizione, la prima dedicata alla memoria di Andrea “Ciaz” Chiarotti Tutti per Ciaz. Dal 21 al 26 gennaio, il PalaTazzoli di Torino (via San Remo 67) ospiterà il Torneo Internazionale di Para Ice Hockey, giunto all’ottava edizione. L’organizzazione, come consuetudine, è affidata all’Associazione Sportiva Sportdipiù in collaborazione e con il ...

Basket : Leonis - Interesse per Torino : ANSA, - Torino, 16 GEN - Leonis Group conferma l'interesse ad acquisire l'Auxilium Torino, mantenendo però tutti gli impegni e i programmi con EuroBasket Roma. Lo precisa Danilo Angarella, ...

Inter - Keita ko : distrazione muscolare - salta Sassuolo e Torino : Dopo aver agevolmente battuto il Benevento agli ottavi di finale di Coppa Italia ed aver conquistato il pass per i quarti di finale della competizione, per l' Inter non arrivano buone notizie in vista ...

Genoa-Milan - Pastorino (Leu) : “Intervenga Prefetto - partita alle 15 danneggia la città” : Luca Pastorino deputato e segretario di presidenza per Liberi e Uguali alla Camera dichiara: “Lo spostamento della partita di serie A Genoa Milan del 21 gennaio alle 15 (inizialmente fissata alle 21) danneggia Genova, i commercianti e i tifosi. Faccio gentilmente appello al Prefetto perché il match venga riportato in orario serale”. “Come sottolineato anche dal sindaco Bucci nella fascia pomeridiana di lunedì 21 gennaio ci sarà lo sciopero ...

La curva del Torino in difesa di Dedè l’ultrà Interista ucciso : Belardinelli “Per voi un ultrà da denigrare, per noi una persona da rispettare. Ciao Dedè”. Recita così lo striscione esposto dalla tifoseria organizzata del Torino prima dell’incontro di Coppa Italia Torino-Fiorentina finito 0-2 con doppietta di Chiesa. Lo striscione è stato esposto all’esterno della stadio Grande Torino. Ce n’era poi un altro esposto in curva Sud con sopra scritto “Ciao Daniele”. E Daniele è Belardinelli ...

Tottenham - Interesse per il centrocampista del Torino : Il Tottenham ha messo nel mirino Soualinho Meitè , centrocampista del Torino che ha impressionato tutti in questa prima parte di stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport , gli Spurs vedono nel centrocampista granata il sostituto ideale di Dembelè dato per partente.

Benedetto Croce - un antidoto contro le volgarità populiste : Intervista al filosofo Francesco Postorino : Nel contesto in cui si affacciava la sua filosofia dello spirito, si alternavano i sacerdoti della scienza empirica e i paladini della 'morte di dio'. Da un lato, quindi, i cuori induriti e allergici ...

Keita-gol : Empoli-Inter 0-1 1-1 : il Torino ferma la Lazio La Roma risale | Classifica : Il capitano nerazzurro isolato e imbrigliato dalla manovra toscana: risolve il senegalese e i lombardi si confermano al terzo posto

Vincono Inter e Roma - pareggio tra Lazio e Torino : L’ultima giornata del 2018 La Serie A saluta il 2018 con sette partite giocate alle 15. I risultati più importanti riguardano Inter e Roma, che Vincono sui campi di Empoli e Parma. Un solo gol per l’Inter, con Keita Balde; per la Roma, segnano Cristante e Under. I nerazzurri sono a due punti dal Napoli, in attesa che la squadra di Ancelotti giochi contro il Bologna. I giallorossi di Di Francesco accorciano sulla Lazio, fermata ...

Altra vergogna dopo i fatti di Inter-Napoli : ecco cosa è successo prima Lazio-Torino : I fatti successi prima e durante Inter-Napoli con la morte di un tifoso nerazzurro non ha insegnato nulla, prima della gara tra Lazio e Torino nuovo vergognoso episodio. Secondo quanto riportato dalla polizia coinvolti in scontri supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman, lanciato anche un sasso che ha rotto il vetro di un terzo pullman di tifosi granata diretti a Roma per la partita con la Lazio, non sono ...

Torino - Mazzarri : 'Non va penalizzato un Intero stadio. Contro la Lazio dovremo dare il meglio' : 'Certi comportamenti vanno puniti con fermezza. Sul razzismo bisogna essere intransigenti'. Walter Mazzarri condanna gli ululati nei confronti del difensore senegalese Koulibaly. 'È un discorso ...

Torino-Juventus 0-1 - rigore di Ronaldo (ingenuità di Zaza) decide il derby della Mole Inter-Udinese 1-0 - c’è Icardi : Sirigu si infortuna, entra Ichazo. Al 69’ l’episodio chiave: Zaza gli passa male un pallone e lo costringe al fallo su Mandzukic. Il Toro reclama un rigore. Annullato lo 0-2 al croato