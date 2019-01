Blastingnews

: ??? Dall'Inter alla Nazionale, un viaggio nel tempo e fino a Madrid: la nostra intervista a Federico Jaselli #Meazza… - DiMarzio : ??? Dall'Inter alla Nazionale, un viaggio nel tempo e fino a Madrid: la nostra intervista a Federico Jaselli #Meazza… - ArmandoAreniell : Inter, Federico Chiesa è tra i principali obiettivi di Marotta (RUMORS) - passione_inter : Federico Meazza: 'Che emozione la dedica dello stadio al nonno. Vi racconto un aneddoto su Prisco' - -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) L’vuole mettere da parte l’amarezza per il pareggio ottenuto contro il Sassuolo in campionato e guarda avanti. La società nerazzurra è già al lavoro per cercare di rinforzare al meglio la rosa in vista della prossima stagione. L’amministratore delegato, Giuseppe, è stato molto chiaro sottolineando come verranno fatti solo acquisti che permettano di far compiere il salto di qualità necessario per competere alla pari con la Juventus. In questo senso un passo è stato già fatto con l’acquisto di Diego Godin che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Un acquisto molto importante, visto che si tratta di uno dei primi tre centrali più forti d’Europa con in dote un grande bagaglio di esperienza. Ma nelle ultime ore sembra esserci stata un’accelerata importante anche nella trattativa per l’esterno della Fiorentina,...