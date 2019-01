Cos’è la borsa ostomica e a cosa serve

dilei

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Col termine di(in inglese stoma bag) si intende una specie di sacchettino chea raccogliere feci e urine che il corpo non è in grado di metabolizzare.Il suo nome deriva dalla stomia intestinale, un’apertura che viene creata chirurgicamente sull’addome così da consentire la fuoriuscita di feci e urine dall’organismo. Queste, anziché essere eliminate in maniera fisiologica dall’organismo, vengono fatte confluire nell’apposito sacchetto applicato, a causa della compromissione di un tratto dell’apparato urinario o digerente a causa di un tumore, o di una malattia infiammatoria cronica. Dall’aspetto simile a quello della muinterna della bocca, la stomia (che può essere temporanea o definitiva) può essere considerata un organo sprovvisto di terminazioni nervose e di muscoli, che non provoca dolore ma che non può essere ...