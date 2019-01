Aspettativa di vita sulla vecchiaia e finestre d' uscita imposte per le anticipate nel 2019

Pensioni e lavoratori precoci : dopo il decreto confermato stop dell'Aspettativa di vita : Tra coloro che risultano maggiormente penalizzati nelle regole di accesso alla pensione è possibile citare sicuramente i cosiddetti lavoratori precoci. Si tratta di persone che hanno iniziato a lavorare in giovane o giovanissima età e che non riescono ad accedere all'agognata pensione nonostante tre o quattro decenni di lavoro alle proprie spalle per via dei vincoli anagrafici o contributivi troppo stringenti. Mentre per poter vedere una vera e ...

Pensioni : quota 100 - opzione donna e stop Aspettativa di vita sono stati rinviati : Rimandato nuovamente il decreto relativo alle Pensioni e al reddito di cittadinanza. Il premier Conte aveva detto nei giorni scorsi a ‘Porta a Porta’ che si stava lavorando ad un solo decreto per entrambi i provvedimenti e che lo stesso sarebbe stato approvato nella serata di giovedì dal Consiglio dei Ministri, peccato che così non sia stato e nell’ordine del giorno pubblicato sul sito del governo non vi fosse alcuna menzione al decreto. Si ...

Durigon : 'Proroga retroattiva Opzione Donna - bloccheremo l'Aspettativa di vita' : Sulle pensioni anticipate il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon ha recentemente confermato in un’intervista e in una serie di dichiarazioni rilasciate all’Agenzia stampa Agi che nel Decreto legge su quota 100, in arrivo tra il 10-12 gennaio, vi sarà altresì la proroga retroattiva dal 1° gennaio di Opzione Donna, la proroga dell’ape sociale e lo stop dell’aspettativa di vita per le anticipate e precoci. Pensioni anticipate, ...

Pensioni - scatta l'adeguamento all'Aspettativa di vita : quali sono i lavoratori esclusi : Dal 1° gennaio per andare in pensione servono 67 anni d’età e non più 66 anni e 7 mesi. In attesa del decreto del governo -...

Pensioni anticipate - tra finestre ed Aspettativa di vita - nel 2019 forse si sale di 3 mesi : Se davvero il governo sembra abbia intrapreso la strada di assecondare Bruxelles sugli appunti mossi alla manovra, cioè tagliando il deficit previsto e riducendo di circa 7 miliardi il conto della stessa, il pacchetto Pensioni previsto dall’esecutivo potrebbe essere ormai in dirittura di arrivo. Quota 100, opzione donna e tutte le altre misure Pensionistiche, che secondo il governo serviranno a superare la riforma Fornero, possono proseguire ...

La chirurgia bariatrica malassorbitiva dimezza l’incidenza di nuove malattie come diabete - disturbi cardiovascolari e tumore - e migliora l’Aspettativa di vita : Pubblicato su Obesity Surgery e su International Journal of Obesity uno studio, tutto italiano, che ha dimostrato come la chirurgia bariatrica malassorbitiva – che comprende interventi chirurgici quali la diversione biliopancreatica e il bypass biliointestinale – abbia ridotto in modo significativo, ovvero del 50% (in media), l’incidenza di diabete, disturbi cardiovascolari, neoplasie, dislipidemia e oculopatie nei pazienti gravemente obesi, ...

Pensioni - chiarimenti Inps : Aspettativa di vita applicata anche agli assegni assistenziali : L’aspettativa di vita altro non è che la vita media degli italiani calcolata dall’Istat. Ogni anno infatti, l’Istituto di Statistica calcola la speranza di vita degli italiani e questo dato statistico viene utilizzato anche ai fini Pensionistici. In pratica, aumenta la vita media dei cittadini italiani ed aumentano le soglie dei requisiti utili alle Pensioni. Un argomento che sovente è oggetto di contestazioni e critiche per la sua forma ...

Intelligenza Artificiale e Medicina verso un obiettivo comune : migliorare la salute e l’Aspettativa di vita : Il prossimo 14 dicembre si svolgerà presso l’Aula Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Roma, il convegno Artificial Intelligence and Health, promosso dalla Fondazione Francesco Balsano. I più grandi esperti del settore discuteranno il tema, oggi sempre più attuale e dibattuto, dell’Intelligenza Artificiale e della sua applicazione nel campo della tutela della salute. Come è noto, il progresso dell’Intelligenza Artificiale ...

Le nuove pensioni di anzianità slittano di 3 mesi - ma non per l’Aspettativa di vita : La vita media degli italiani sale e quindi si vive più a lungo, almeno secondo le statistiche. Questa è sicuramente una buona notizia ma se si guarda dal punto di vista delle pensioni, l'aumento della vita media degli italiani non può essere considerato positivo. Infatti fin dai tempi dei governi Berlusconi, si è iniziato a collegare la vita media degli italiani ai requisiti di accesso alle pensioni. Più a lungo si vive e più tardi si va in ...

Geriatri : Aspettativa vita più lunga. Oggi si è anziani a 75 anni : Roma, 30 nov., askanews, - 'Migliore stato di salute e aspettativa di vita più lunga fanno sì che Oggi, sotto il profilo dell'autonomia, ci si possa considerare anziani almeno 7, 8 anni più tardi di ...

Usa : cala Aspettativa di vita per il terzo anno consecutivo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L’Aspettativa di vita in calo negli USA : aumentano overdose e suicidi : Secondo un rapporto governativo, l’aspettativa di vita negli Stati Uniti è in calo, è continuano ad aumentare le morti per overdose (70mila nel 2017) ed i suicidi. Il tasso di overdose è aumentato del 9,6% rispetto al 2016, mentre i suicidi del 3,7%, secondo lo US Centers for Disease Control and Prevention’s National Center for Health Statistics (NCHS). La durata media della vita negli USA è scesa a 78,6 anni, una diminuzione di 0,1 ...

Come i miliardari investono nella vita eterna : reddito e Aspettativa di vita vanno a braccetto? - InvestireOggi.it : I geni della Silicon Valley stanno sfidando la morte e hanno in mente progetti che hanno un retrogusto abbastanza utopistico: l'immortalità . Per questo avrebbero finanziato progetti milionari. ...

Salute - OCSE : l’Italia seconda in UE per Aspettativa di vita : Dal rapporto “Health at a Glance: Europe 2018” elaborato dall’OCSE è emerso che l’aspettativa di vita in Italia continua a essere la seconda più alta tra tutti i paesi dell’Unione Europea, subito dopo la Spagna. L’aspettativa di vita nel nostro Paese ha raggiunto gli 83,4 anni (81 anni gli uomini, 85,6 le donne) nel 2016, quasi 2 anni e mezzo in più rispetto alla media Ue (81 anni). Solo nel 2015 si è ...