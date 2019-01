Un tumore inesistente le ha portato via braccia e gambe | ora a sostenerla c' è Bebe Vio

Blastingnews

(Di domenica 20 gennaio 2019) "Sono viva e sono più forte di prima, anche se per i medici non avevo alcuna speranza. Quando mi sono svegliata dal coma ho scoperto di non avere ne'ne', ma ora voglio vivere la mia vita in modo normale e con tanta forza". Sono queste le parole di Anna Leonori, una donna di Terni che per via di una diagnosi sbagliata diha perso. La sua è una storia tutta da raccontare.I medici le avevano diagnosticato unmaligno di quarto grado La storia di Anna Leonori come detto è di quelle che lasciano il segno, visto e considerato che quello che ha vissuto negli ultimi quattro anni è stato un vero e proprio calvario."Inizia tutto nel 2014, mi viene diagnosticato undi quarto stadio a cui dovrebbe essere posto rimedio con un'intervento invasivo. Ho deciso di rifiutare la chemio e mi sono spostata a Roma, dove dopo un'operazione mi sono stati ...