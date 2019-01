Sci freestyle | Coppa del Mondo aerials 2019 | Maxim Burov e Xu Mengtao vincono a Lake

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Fiva e Zacher trionfano a Idre Fjall : A Idre Fjall (Svezia) si è disputata la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Il lungo weekend (domani è prevista un’altra gara) è incominciato con le vittorie dello svizzero Alex Fiva e della tedesca Heidi Zacher. MASCHILE – Lo svizzero Alex Fiva ha messo il proprio sigillo grazie a un ultimo settore strepitoso in cui è riuscito a superare il francese Bastien Midol che è stata ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Cavet e Anthony trionfano a Lake Placid - Kingsbury sbaglia in finale ed è 5° : Quest’oggi si è disputata a Lake Placid (USA) la quarta tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, specialità dello sci freestyle. Nella gara maschile si è interrotto il dominio del canadese Mikael Kingsbury, vincitore delle prime tre gare stagionali (4 considerando le dual moguls) e leader incontrastato nella classifica generale di Coppa, che ha pagato a caro prezzo un errore commesso nella prima sezione delle gobbe in Big Final ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Kingsbury e Galysheva festeggiano a Calgary : A Calgary (Canada) si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. MASCHILE – L’infinito Mikael Kingsbury non si ferma più e continua a dominare in lungo e in largo, il canadese ha conquistato la terza vittoria stagionale consecutiva (la quarta considerando le dual moguls) e rafforza ulteriormente la propria leadership nella classifica generale. Il vincitore delle ultime sette Sfere ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo slopestyle 2019 : rinviate a domani le qualificazioni femminili di Font Romeu : Oggi erano in programma le qualificazioni femminili della gara di slopestyle a Font Romeu (Francia), prova valevole per la Coppa del Mondo 2019 di questa disciplina dello sci freestyle. Le ragazze, però, non sono scese in pista a causa delle avverse condizioni meteo e dunque il turno preliminare è stato rinviato a domani (ore 13.45) insieme alla prova maschile, già schedulata per venerdì 11 gennaio. Nel weekend, invece, andranno in scena le ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Place e Smith guidano le qualifiche ad Arosa - Lucrezia Fantelli sesta! : Ad Arosa (Svizzera) è finalmente incominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Dopo la cancellazione della gara di Montafon e lo spostamento in avanti della gara sulle nevi elvetiche, la stagione ha preso il via con le qualifiche in notturna (domani sono in programma le finali). MASCHILE – Il francese François Place fa registrare il miglior tempo (27.55), non si tratta di una novità perché il 29enne ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Kingsbury e Kauf dettano legge a Thaiwoo : A Thaiwoo (Cina) si è disputata una gara valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Non è mancato lo spettacolo in Oriente, domani si replica con una prova di dual moguls (specialità non olimpica, vengono assegnati punti per la classifica di moguls del massimo circuito internazionale). MASCHILE – Questo sport è ormai legato in maniera indissolubile a una leggenda unica e inimitabile: Mikael ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Sharpe e Sildaru vincono a Copper Mountain : A Copper Mountain (USA) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di halfpipe, disciplina di sci freestyle. Al femminile è arrivato l’annunciato successo dell’estone Kelly Sildaru, micidiale classe 2002 che ha conquistato il secondo successo stagionale e che punta dritta alla Sfera di Cristallo. La baltica si è imposta con un netto 93.00 riuscendo così a prevalere nei confronti della canadese Cassie Sharpe, ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Kingsbury e Laffont vincono a Ruka : A Ruka (Finlandia) si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. La stagione si è aperta nella maniera più scontata con le vittorie delle grandi stelle Mikael Kingsbury e di Perrine Laffont: pronostici ampiamente rispettati con gli annunciati successi dei due Campioni Olimpici in carica. MASCHILE: Mikael Kingsbury non delude mai e dette legge dall’alto della sua classe, il ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : tutti contro Mikael Kingsbury - si riparte da Ruka : Venerdì 7 dicembre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Si partirà da Ruka (Finlandia) per un appuntamento d’apertura sotto le stelle. Vediamo nel dettaglio quali sono i favoriti per il massimo circuito itinerante. MASCHILE – Mikael Kingsbury è la stella indiscussa di questo sport, un dominatore incontrastato che ha vinto le ultime sette Coppe del Mondo e che vuole battere tutti i ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Sharpe e Blunck al comando delle qualifiche di Copper Mountain : A Copper Mountain (USA) si sono disputate le qualificazioni di una tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. MASCHILE – Si sono disputate due heat, i primi cinque di ogni serie si sono qualificati alle finali. Il miglior punteggio assoluto è stato firmato dallo statunitense Aaron Blunck (91.75) che è riuscito a precedere il connazionale Alex Ferreira (89.75 per il detentore della Sfera di Cristallo ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : il meteo stravolge il programma. Tutti i favoriti della stagione - da Naeslund a Bischofberger : Le condizioni meteo avverse stanno letteralmente scombussolando i programmi degli sport invernali e lo sci freestyle è stato pesantemente colpito dalle alte temperatura e dalla poca neve in Europa. La Coppa del Mondo di questa disciplina dello sci freestyle doveva scattare in Val Thorens nel weekend ma l’appuntamento francese è stato cancellato proprio come quello di Montafon (Austria), le gare di Arosa sono state spostate al 15-16 ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo : Sildaru e Harlaut vincono a Stubai : A Stubai (Svizzera) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, disciplina di sci freestyle. Le gare sono state anticipate a oggi rispetto al programma originario che le prevedeva nel weekend. Al femminile successo dell’estone Kelly Sildaru, classe 2002 che ha conquistato il secondo successo nel circuito grazie a una prestazione praticamente perfetta (88.46) che le ha permesso di battere le svizzere Sarah ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo slopestyle : Sildaru e Born primeggiano in qualifica a Stubai - out Silvia Bertagna : A Stubai (Austria) si sono disputate le qualificazioni della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, disciplina di sci freestyle. Subito spettacolo in vista delle finali che si disputeranno tra domani e sabato (meteo permettendo, il programma è già stato rivoluzionato in partenza). FEMMINILE: L’estone Kelly Sildaru mette subito la testa davanti a tutte (97.00) e fa capire di essere la ragazza da battere in questa ...

