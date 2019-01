Pd | Martina 40 | 5% e Zingaretti 44 | 9% dopo 67mila voti

Europee 2019 - Calenda lancia il manifesto che unisce il Pd. Sì di Martina - Gentiloni e Zingaretti : Un'Europa del progresso , delle competenze , della cultura , della scienza , del volontariato , del lavoro e della produzione . Queste le parole chiave lanciate da Calenda che sottolinea come ci ...

Pd - Zingaretti in vantaggio di 10 punti su Martina : Resta intorno ai dieci punti il vantaggio di Zingaretti sull'immediato inseguitore Martina, mentre crescono i consensi per Giachetti: questo il responso dei dati dei congressi dei circoli Pd elaborati da Youtrend. Dopo i primi 349 circoli, Zingaretti e' in vantaggio con poco piu' di 3.800 voti, pari al 45,1% nazionale, ma in lieve flessione rispetto ai primi dati (ieri era al 46,3%). Sostanzialmente stabile Maurizio Martina, con il 35,2% (ieri, ...

Si apre un nuovo scontro nel Pd Lazio - Martina licenzia Zingaretti : Si apre il caso Zingaretti presidente nella Regione Lazio nel Partito Democratico. Maurizio Martina ha attaccato a testa bassa il rivale alle primarie: "Secondo noi il segretario del Pd deve fare il segretario del Pd", ha affermato rispondendo a una domanda... Segui su affaritaliani.it

Congresso Pd - domani i primi dati dei circoli : per i sondaggi Zingaretti davanti a Martina : ... convinto che ci sia 'esigenza di un'alternativa politica e culturale'. Il candidato a lui più vicino appare sempre più Giachetti, in ticket con Anna Ascani. Paolo Gentiloni ritiene che il nuovo sia ...

PRIMARIE PD/ Primi voti dai circoli : Zingaretti in testa col 48%. Dati YouTrend : Martina meglio dei sondaggi.. : I Primi 5000 voti degli iscritti Pd: Congresso al via, Zingaretti in testa col 48% , ma manca il Lazio, . Dati YouTrend: a Rignano sull'Arno trionfa...

Si apre il Congresso del Pd : dopo i voti nei primi circoli la sfida è tra Zingaretti e Martina : Con il voto nei circoli si è ufficialmente aperto il Congresso del Partito Democratico. I primi risultati, seppur molto parziali e poco indicativi, danno il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in testa, di poco avanti rispetto a Maurizio Martina. Terzo, ma molto lontano, il ticket Giachetti-Ascani. Sotto l'1% gli altri tre candidati.Continua a leggere

Alle "primarie" dei circoli Pd in testa Zingaretti con il 48 - 8%. Insegue Martina con il 36% - staccato Giachetti al 12% : Secondo i dati parziali dopo il primo weekend di convenzioni (5000 voti), elaborati da Youtrend, Nicola Zingaretti è in testa al momento con il 48,8%, segue Maurizio Martina con il 36,1. Roberto Giachetti, il 'turborenziano', si conferma stabilmente terzo con il 12,8 e se i congressi di circolo riservati agli iscritti andranno così sarà lui il terzo candidato ad accedere alla fase delle primarie del 3 marzo. Maria Saladino ...

Zingaretti : 'Alle Europee senza il simbolo PD'. Tanti consensi - ma Martina non vuole : ... Laura Boldrini , non ha nascosto un certo apprezzamento per la proposta di Zingaretti 'di costruire per le prossime elezioni Europee una lista unitaria e aperta al mondo della scuola, del lavoro, ai ...

Nicola Zingaretti rompe lo stallo nel Pd con la lista aperta alle Europee. Calenda e Martina ci stanno : Nicola Zingaretti ha preso due piccioni con una fava. Rilanciando l'idea di presentarsi alle elezioni europee con un simbolo diverso da quello del Partito democratico, il candidato considerato favorito alle primarie del 3 marzo ha prima di tutto incassato ufficialmente la disponibilità dell'ex ministro Carlo Calenda a candidarsi per il voto di maggio (che si somma a quella già acquisita di Paolo Gentiloni a ricoprire il ruolo di ...

Martina-Zingaretti : lista aperta europee : 16.31 "Una lista aperta che si rivolga ai tanti democratici e riformisti"alle europee.Così il candidato alla segreteria Pd Martina plaude a "Calenda che insieme a tanti altri sta lavorando a un manifesto di progetto.Aspettiamo di conoscere i contenuti ma certo è una prospettiva interessante". "Per me non si tratta di rinunciare al simbolo Pd, ma di concorrere a una proposta più larga" Anche Zingaretti,altro candidato a guidare il Pd,sottolinea ...

Martina in scia a Calenda e Zingaretti : "Ok alla lista unica per le Europee ma non rinuncio al simbolo del Pd" : Sì a "una lista aperta che si rivolga ai tanti democratici e riformisti" alle Europee. Lo dice Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd che aggiunge: "So che Carlo Calenda insieme a tanti altri sta lavorando a un Manifesto di progetto e guardo con molto interesse a questo sforzo"."Io mi candido alla guida del Pd - afferma Martina - perché penso che non ci possa essere alternativa a Lega e Cinque Stelle senza questa ...

Primarie Pd - gli ultimi sondaggi : Zingaretti avanti e Martina cresce nei consensi : Stabilmente sul terzo gradino del podio. Al 17,5% secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Demos per Repubblica. Il Partito Democratico staccato di 7 punti e mezzo dal Movimento 5 Stelle, 25,7%, e di ...

A Martina e Zingaretti dico : "Uniti in piazza ma discontinui per l'alternativa" : Accolgo e rilancio l'appello all'unità del PD fatto dagli altri candidati e in particolar modo dagli appelli di Zingaretti e Martina. Certo, andiamo in piazza soprattutto quando lo chiedono i nostri elettori a difesa del Parlamento e delle istituzioni, ma proponendo un'alternativa chiara all'Italia. E l'alternativa non è tornare indietro ma andare avanti.Nel PD serve chiarezza: unità e discontinuità devono viaggiare ...

Chi vince la sfida tra Zingaretti e Martina nei gruppi parlamentari : Roma. Forse Nicola Zingaretti vincerà il congresso (magari dopo aver perso tra gli iscritti ma conquistando il primo posto nei gazebo) e sarà il nuovo segretario del Pd. Forse dunque nel Pd passerà la nuova linea dialogante e “governista” con il M5s, secondo la quale con i Cinque stelle, anche se Ni