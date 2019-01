Lazio | Parolo | ' Le assenze del Napoli non pesano | noi meritiamo il quarto posto'

La Lazio in visita al Bambino Gesù. Parolo : "Regalare un sorriso ci dà energia" : Pomeriggio speciale per una delegazione di calciatori della Lazio. Parolo, Proto e Strakosha si sono recati in visita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, al Gianicolo. Ad accogliere la ...

Lazio-Torino - Inzaghi : “Luis Alberto grande risorsa. Giocano Immobile e Parolo” : Le vittorie contro Cagliari e Bologna per lasciarsi alle spalle un momento delicato, adesso l’esame Torino per provare a consolidare il quarto posto in classifica. “Alleno un gruppo di professionisti che lavorano ogni allenamento al 100%, siamo lì in classifica da due anni e mezzo ed in Serie A non è semplice. Dobbiamo andare avanti pensando solo a noi stessi e ragionando partita dopo partita”, le parole di Simone Inzaghi nel ...

Lazio - Parolo : “E’ un periodo no. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità” : Lazio Parolo – Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara con la Sampdoria. Il centrocampista della Lazio ha commentato la partita pareggiata: “La squadra ha dimostrato di avere voglia e fame, un gol subìto così fa male ma Dobbiamo prenderci tutti le nostre responabilità., io in primis. Aver fatto una […] L'articolo Lazio, Parolo: “E’ un periodo no. Dobbiamo ...

Lazio-Milan - Parolo : 'Noi ko con le big? Colpa dei dettagli. E ai tifosi dico che si divertiranno' : ... come dimostrano i cinque gol segnati in carriera ai rossoneri: "E pensare che da piccolo tifavo Milan grazie a mio nonno " racconta sorridendo ai microfoni di Sky Sport " giocare contro i rossoneri ...

Sassuolo-Lazio 1-1 : Ferrari risponde a Parolo : ROMA - La banda De Zerbi e il palo della porta di Consigli rallentano la Lazio, che al Mapei Stadium rimedia il primo pareggio della sua stagione. Succede tutto nel primo quarto d'ora con le reti di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Sassuolo-Lazio 1-1. Reti di Parolo e Ferrari - Immobile fermato dai legni : La Lazio non approfitta dello stop dell’Inter e non va oltre l’1-1 in casa del Sassuolo nel posticipo pomeridiano della 12ma giornata di Serie A: al vantaggio firmato da Parolo risponde subito il neroverde Ferrari. I biancocelesti fanno la partita, Immobile viene fermato dal palo, ma gli emiliani non rischiano più. Ripresa più soporifera, le squadre devono accontentarsi di un punto a testa. Nel primo tempo subito ritmi alti: al ...