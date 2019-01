Il Festival dell' Oriente torna a Milano

Sanremo 2019 - il Festival della svolta : le nostre prime pagelle ai 24 brani in gara dal 5 al 9 febbraio : L'auto-proclamato "dirottatore artistico" Claudio Baglioni dice che il prossimo Festival di Sanremo sarà "locomotiva, non vagone" della musica italiana. Potrebbe aver ragione: in gara le sorprese non ...

Sanremo 2019 - Saverio Raimondo : "Rai1 mi ha escluso dal DopoFestival". La replica della Rai : UPDATE 19.30 La Rai replica alle dichiarazioni di Saverio Raimondo con una nota stampa dal titolo "Non esiste nessun caso Raimondo":In merito alle dichiarazioni di Saverio Raimondo Rai precisa che non esiste al momento nessun tipo di accordo contrattuale o trattativa economica che lega il comico al Festival di Sanremo. Il fatto che Raimondo non faccia parte della squadra del Festival non ha niente a che vedere con il contenuto delle sue ...

Festival della canzone italiana? A Sanremo pure il testo in arabo : A Sanremo arriva anche la canzone in arabo. In gara alla kermesse che prenderà il via il prossimo 5 febbraio, c'è anche la "Soldi" di Mahmood, nome d"arte di Alessandro Mahmoud, rapper nato a Milano, 24 anni, di madre italiana e padre egiziano. Nel testo della canzone che tratta la storia di chi è nato e cresciuto in periferia, ci sono alcune parole in arabo come "Ualadì", "habibi" ("figlio mio", "tesoro mio").La canzone di fatto affronta una ...

Sanremo 2019 : i duetti della quarta serata del Festival : Gue Pequeno Fabrizio Moro si esibirà con Ultimo. Manuel Agnelli sarà sul palco con Daniele Silvestri. E ci sarà anche Gue Pequeno – al suo debutto all’Ariston – che accompagnerà Mahmood. Sono stati svelati i primi dodici duetti (su ventidue) che caratterizzeranno il Festival di Sanremo 2019 nella serata del venerdì. Ad annunciare le coppie di artisti è stato il conduttore Claudio Baglioni. Tra i nomi degli ospiti che ...

Lamezia - in arrivo il "Calabria Fest" - Festival della nuova musica popolare contemporanea : L'evento si svolgerà in cinque giorni: i primi due legati ad iniziative collaterali e gli altri tre con spettacoli serali durante i quali ci saranno le finali tra artisti e band selezionati a livello ...

Festival DI SANREMO : I PREMI DI MICHELE AFFIDATO PER I BIG DELLA MUSICA : Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo MICHELE AFFIDATO in vista DELLA sessantanovesima edizione del FESTIVAL DELLA Canzone Italiana, che si terrà a SANREMO dal 5 al 9 febbraio prossimi. La direzione artistica e la conduzione anche quest’anno saranno affidati a Claudio Baglioni che, dopo il grande successo DELLA scorsa edizione, sarà affiancato da Virginia ...

Bando di Concorso per partecipare al Festival La giovane scena delle donne - : Bando DI Concorso Il Bando è aperto a compagnie teatrali e a singoli artisti/artiste italiani/italiane , con componenti per il 50% tra i 18 e i 35 anni , che portino in scena spettacoli che trattano ...

Ravello Festival più caro della storia. 'Veleni e sprechi'. L'attacco di Repubblica : Meno spettacoli rispetto agli anni d'oro della presidenza Domenico De Masi e un finanziamento di circa due milioni l'anno da parte della Regione. L'ex direttore della Reggia dovrà mettere mano ai ...

Salvini : «Spero che il Festival di Sanremo non sia la Festa dell'Unità» : di Simone Pierini ' Spero che il Festival di Sanremo continui a essere il Festival della canzone italiana e non la Festa dell'Unità ', ma quest'anno 'a Sanremo non ci vado perchè ho le giornate ...

Il Festival della Criminologia a Genova | : Grande successo di pubblico per la prima giornata dell’evento organizzato dal Secolo XIX. Palazzo Ducale gremito per gli interventi di criminologi e esperti di indagini

Nell'hub We Gil a Trastevere va in scena il Syntart - il Festival delle esperienze sensoriali : ... con il coordinamento artistico di Elina Pellegrini, per sperimentare nuove sensazioni attraverso l'ibridazione dei linguaggi artistici e la messa in scena di spettacoli multidisciplinari. ' Da anni ...

69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo : Una sola categoria e ventiquattro sfidanti per l’edizione numero 69 del Festival di Sanremo. Questa la principale innovazione fortemente voluta

Festival di Sanremo 2019 – Suzuki è l’Auto Ufficiale della kermesse canora : Suzuki è l’Auto Ufficiale del Festival di Sanremo 2019. Per il sesto anno consecutivo Suzuki è l’Auto Ufficiale del Festival di Sanremo. Le star dell’edizione 2019 della kermesse sanremese saranno le auto della Gamma Suzuki Hybrid di Hamamatsu: IGNIS, SWIFT e BALENO Dal 2014 Suzuki è l’Auto Ufficiale del Festival di Sanremo e anche per questo 2019 la Casa di Hamamatsu torna ad accostare il suo marchio al più importante evento della scena ...