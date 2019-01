Che tempo che fa | ospiti e anticipazioni stasera 20 gennaio 2019

LIVE Slalom speciale Wengen 2019 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile : 1ª manChe ore 10.15 : ... ventitreesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 Slalom speciale Wengen 2019: i pettorali di partenza Dopo la quinta discesa libera della stagione, la Coppa del Mondo di sci ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : altra sconfitta per le Zebre - secondo tempo da dimenticare con La RoChelle : Non si ferma la striscia di sconfitte per quanto riguarda le Zebre: arriva la quinta consecutiva, ancora una volta a causa dei francesi di La Rochelle. Nel back-to-back i transalpini sono dominanti e si impongono anche al Lanfranchi di Parma: nel sesto ed ultimo incontro della fase a gironi della Challenge Cup sconfitta per la compagine tricolore per 22-10. Partono fortissimo i padroni di casa che sembrano poter ingranare la marcia giusta: prima ...

Che tempo che fa - anticipazioni puntata di domenica 20 gennaio su Rai 1 : anticipazioni della puntata del 20 gennaio di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

Che tempo che fa - Fabio Fazio gode. "Ritornerò da lui" - chi riesce a strappare a Mediaset : Fabio Fazio sta pensando a un ruolo speciale per l'amico ritrovato Paolo Brosio. Brosio, prossimo naufrago dell'Isola dei famosi, ha già fatto sapere che appena tornerà dall'Honduras andrà in studio da Fazio, che è la concorrenza. L'Isola va in onda su Canale 5, Fazio su Raiuno. Ma questo e altro pe

Che tempo che fa - gli ospiti : non solo Di Battista - anche Dori Ghezzi e Diletta Leotta : Non solo Alessandro Di Battista. Torna, dopo la pausa natalizia, domenica 20 gennaio Che tempo che fa. In studio per un inedito omaggio a Fabrizio De André a vent’anni dalla sua scomparsa ci saranno Dori Ghezzi e il Maestro Nicola Piovani. Interverrà in collegamento da Genova anche Cristiano De And

Che tempo che fa - da Fabio Fazio ecco Alessandro Di Battista : il terribile sospetto sull'ospitata : Dopo essere stato ospite dall'amico Andrea Scanzi, su Nove, prosegue il tour televisivo di Alessandro Di Battista dopo il viaggio in Sudamerica. Il grillino sarà ospite domenica di Che tempo che fa di Fabio Fazio in una puntata che si annuncia esplosiva. Lo ha annunciato lo stesso Dibba in un post s

Previsioni astrologiChe Toro 2019 : tempo di decisioni amorose e lavorative : Le persone nel segno del Toro potrebbero vedere rosso, ma soltanto nei primi due mesi del 2019. A gennaio e febbraio sia l'amore che il lavoro potranno vederli succubi di situazioni stagnanti al lavoro ed immischiati in relazioni insoddisfacenti nell'ambito amoroso. Sarà necessaria molta pazienza per mettere a posto le questioni più urgenti a partire dal mese di marzo. Il 2019 sarà un anno di situazioni imprevedibili con persone inaspettate ...

Soon è un’app social Che vi aiuta a gestire le attività preferite per il tempo libero : Soon è un'applicazione che permette di organizzare le attività di intrattenimento preferite da svolgere nel tempo libero in base ai vostri interessi e ai luoghi in cui vi trovate. L’app consente di creare liste con film e serie tv da guardare, libri da leggere, musica, musei da visitare, bar, ristoranti, negozi e altro che verranno organizzate dall'applicazione che sarà in grado di fornire suggerimenti in merito a nuovi contenuti o nuove ...

The André non cala la masChera : «Il mio Faber al tempo della trap» : MILANO - Come un eroe mascherato. Non che sia il primo, non sarà l'ultimo. Solo che lui si presenta, nell'universo musicale dominato da rap e trap, armato di armonie cantautorali e di una voce il cui ...

Spagna - bimbo di 2 anni caduto nel pozzo : “fiduciosi Che è vivo” - corsa contro il tempo per salvarlo : Continuano i tentativi di salvare il piccolo Julen Rossello, il bimbo di due anni caduto domenica scorsa in un pozzo vicino a Malaga. E’ una corsa contro il tempo, ma i soccorritori non demordono. Nonostante i problemi tecnici stiano rallentando le operazioni di soccorso, c’è la convinzione che il piccolo sia vivo. Maria Gamez, rappresentante del governo spagnolo nella provincia di Malaga, ha promesso che le ricerche continueranno ...

Allerta meteo - temporali e raffiChe di vento sulle aree costiere : Salerno. Nuova Allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore giallo a partire dalle ore 8 di domani e fino alla mezzanotte del medesimo ...

Vanessa Incontrada - la risposta epocale Che massacra chi la insulta : 'Tutto questo tempo per essere così' : Vanessa Incontrada ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae al naturale e sorridente più che mai e nella caption ha aggiunto: " Tutto questo tempo per essere così ". Forse questa ...

Vanessa Incontrada - la risposta epocale Che massacra chi la insulta : "Tutto questo tempo per essere così" : Vanessa Incontrada ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae al naturale e sorridente più che mai e nella caption ha aggiunto: “Tutto questo tempo per essere così”. Forse questa volta gli haters si placheranno. Lo scatto pare arrivare come risposta a tutti i commenti negativi ch