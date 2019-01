Wild retreat per ragazze | sai cos’è?

vanityfair

Dormire in tenda o in chalet immersi nella neve, superare i propri limiti sui sentieri di montagna o sulle piste. Il tutto insieme a un gruppo di sole donne: in Alta Badia tre(guide e istruttrici di sci) si sono inventate il Girls Dolomites Base Camp: un evento stagionale perche amano la montagna e cercano altre compagne con cui condividere questa passione., lo hanno chiamato: perché l'obiettivo è quello di passare un intero weekend immerse nella natura, all'insegna del benessere, dello sport e della sorellanza che nasce spontanea in questo tipo di situazioni. Sfidare la propria zona di comfort avvicinandosi a un'idea di ...