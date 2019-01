Video – Di Maio: “Chi propone referendum contro reddito, morirà radical chic”

blogitalia.news

: RT @MarPiColl: LUIGI DI MAIO: 'FRANCIA COLPEVOLE PER L'IMMIGRAZIONE' #20gennaio #BuonaDomenica #mezzorainpiu #dimaio #francia #colonie #afr… - MSantippe : RT @MarPiColl: LUIGI DI MAIO: 'FRANCIA COLPEVOLE PER L'IMMIGRAZIONE' #20gennaio #BuonaDomenica #mezzorainpiu #dimaio #francia #colonie #afr… - mrguasco : RT @marco_gervasoni: Migranti, Di Maio: «Lacrime di coccodrillo, basta fare ipocriti» - stecos57 : RT @MarPiColl: LUIGI DI MAIO: 'FRANCIA COLPEVOLE PER L'IMMIGRAZIONE' #20gennaio #BuonaDomenica #mezzorainpiu #dimaio #francia #colonie #afr… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ildi cittadinanza è approvato da pochissimi giorni e già qualcuno come Giorgia Meloni annuncia unper abolirlo, Dirisponde così “Una volta si diceva ‘moriremo democristiani’, ma questa gente”, cioé chi da sinistra e destra chiede unildi cittadinanza, “chic, perché non si ricorda più cosa significa avere sofferenze e non poter dar da mangiare ai propri bambini”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Dida Teramo, dove è in tour con la candidata M5S alla presidenza dell’Abruzzo, Sara Marcozzi.Renzi Non è Decretone ma un autogol DiChicittadinanza mi fa riderechic Quota 100 Salvini Libera scelta. Obiettivo quota 41 Approvato ildi cittadinanza DiCi sono norme anti-divano Zingaretti Governo irresponsabile ...