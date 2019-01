Università | il rettore Micari martedì a Caltanissetta per presentare nuovi corsi di laurea

Università - naufraga il 'progetto Sud' : si dimette il direttore della Normale di Pisa : Vincenzo Barone ha rassegnato le dimissioni da direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa . La decisione è scaturita in seguito alle polemiche e al naufragio del progetto di una seconda sede dell'...

Università di Enna - confermato il presidente Salerno e il rettore Puglisi : All'Università Kore di Enna sono stati confermati per un nuovo mandato il presidente Cataldo Salerno, il rettore Giovanni Puglisi e l'ombudsman Salvatore Cardinale. Conferma anche per i revisori dei ...