Spese pazze al Pirellone soprattutto a tavola | condannati ex consiglieri

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio : Sono 52 i colpevoli al processo “Spese pazze” che ieri ha visto la sentenza di primo grado : Milano Condannati Romeo, Bossi jr. e Minetti: “Ora il salva Rixi” Spese pazze in Lombardia – colpevoli in 52 tra cui il capo dei senatori leghisti, il Trota e l’igienista dentale di B., ma in appello può arrivare la sorpresa di Davide Milosa Sì Tavor di Marco Travaglio Appena nacque il governo Conte, pubblicammo un collage degli oracoli e oroscopi catastrofisti dei signorini grandi firme sull’Apocalisse prossima ventura. I nostri ...

Lombardia : Spese pazze - condanne a ex consiglieri. Bossi jr - Minetti - Pd e il capo dei senatori leghisti : 52 le condanne inflitte a ex consiglieri ed ex assessori del Pirellone: 2 anni e 6 mesi per il figlio dell'ex leader del Carroccio, un anno e 8 mesi all'ex igienista dentale di Berlusconi; tra i big ...

Le perplessità del M5s dopo le condanne alla Lega per le 'Spese pazze' : Le condanne di alcuni esponenti leghisti sulle presunte 'spese pazze' in Regione Lombardia, in particolare quella ad 1 anno e 8 mesi per l'attuale capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ...

Le perplessità del M5s dopo le condanne alla Lega per le 'Spese pazze' : Le condanne di alcuni esponenti leghisti sulle presunte 'spese pazze' in Regione Lombardia, in particolare quella ad 1 anno e 8 mesi per l'attuale capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, agitano gli alleati di governo 5 stelle. Le perplessità dentro M5s non mancano perché si tratta - viene riferito all'AGI - di "un fatto rilevante, non una bazzecola", anche se qualcuno dice "sono affari loro". Il tema dell'onestà - da sempre slogan ...

'Venduta l'anima' - condanne Lega per 'Spese pazze' agitano 5S : agitano il M5S le condanne per le presunte ' spese pazze ' in Regione Lombardia. Un anno e 8 mesi per Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega al Senato. Condannati anche i due ex consiglieri,...

Spese pazze in Regione Lombardia : le condanne scuotono l'alleanza Lega-5stelle : Conti alla mano, secondo i pm, i soldi pubblici spesi allegramente da ex consiglieri ed ex assessori ammontavano a più di 3...

Spese pazze in Regione Lombardia : condannati Bossi jr - Minetti e Romeo (tra gli altri) : Conti alla mano, secondo i pm, i soldi pubblici spesi allegramente e illecitamente da ex consiglieri ed ex assessori...

'Spese pazze' in Lombardia - arrivano le condanne : Due anni e 6 mesi per Renzo Bossi e un anno e 8 mesi per Nicole Minetti. Questa la sentenza per il figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi e l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi emessa ...

Nicole Minetti e Renzo Bossi condannati per le "Spese pazze" al Pirellone : Lei oggi fa la deejay in quel di Miami, lui gestisce un'azienda agricola nelle valli di Varese. I tempi in cui Nicole Minetti e Renzo Bossi sedevano come consiglieri regionali della Lombardia al Pirellone sono lontani. Sembrano addirittura di un'altra era geologica, in epoca di grillini al governo.

Massimiliano Romeo - capogruppo della Lega al senato - condannato per le "Spese pazze" in Lombardia : Arriva la condanna per le "spese pazze". Il tribunale di milano ha condannato a 1 anno e 8 mesi il capogruppo della Lega al senato Massimiliano Romeo, l'accusa è quella di peculato. Il processo si riferisce all'utilizzo dei fondi pubblici e dei rimborsi assegnati ai gruppi consiliari dalla Regione Lombardia. Tra gli imputati, quasi tutti condannati, figurano anche l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, condannato ad 1 anno e 6 mesi; ...

Spese pazze Lombardia - condannati per peculato Renzo Bossi - Nicole Minetti e capogruppo Lega al Senato Romeo : Due anni e sei mesi per Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti. Questa la sentenza dei giudici della X sezione penale di Milano sul caso Rimoborsopoli. In totale sono 57 imputati al processo tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. I giudici hanno inflitto un anno e 8 mesi Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega in ...

Spese pazze Lombardia - Renzo Bossi e Nicole Minetti condannati per peculato : Due anni e sei mesi per Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti. Questa la sentenza dei giudici della X sezione penale di Milano sul caso Rimoborsopoli. In totale sono 57 imputati al processo tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. I difensori di alcuni imputati avevano chiesto il rinvio dell’udienza in attesa ...

Spese pazze Lombardia - avvocato chiede rinvio in attesa nuova legge ma corte entra in camera di consiglio : Un rinvio in attesa che la nuova legge anticorruzione – denominata Spazzacorrotti – che ha introdotto quello che è stato battezzato ilcomma salva Rixi, è stata chiesta dalle difese degli imputati nel processo sulle Spese dei consiglieri della Regione Lombardia. Alla sbarra ci sono 57 tra ex assessori ed ex consiglieri regionali imputati per peculato, eccetto uno che risponde di truffa. Il 28 aprile del 2015 erano stati condannati tre ...

Anticorruzione - nella legge la norma che salva i leghisti a processo per le Spese pazze : nella legge Anticorruzione spunta una norma che salva i leghisti a processo per le spese pazze, derubricando il peculato a indebita percezione. Lo riporta un articolo pubblicato sul quotidiano la Repubblica.Per azzerare o stemperare gli effetti giudiziari del periodo delle cosiddette "spese pazze" dei consiglieri regionali di tutta Italia, c'erano già stati due abbordaggi con altrettanti emendamenti al decreto anti-corruzione: il primo ...