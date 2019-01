Salvini pronto a passi ufficiali per riportare in Italia altri 30 terroristi latitanti

Terroristi - Salvini : pronto vedere Macron : 13.13 "Se serve sono pronto a partire per Parigi per incontrare Macron, pur di riportare in Italia questi assassini". Lo afferma il ministro dell'Interno, Salvini, con riferimento ai Terroristi latitanti all'estero. Il Viminale ha messo a punto un elenco di 30 ricercati per terrorismo, 14 dei quali sono stati individuati in Francia

Terrorismo : Salvini - pronto a incontrare Macron a Parigi se serve : 'Se serve, sono pronto a partire per Parigi per incontrare Macron, pur di riportare in Italia questi assassini'. Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini con riferimento ai terroristi ...

Caso Battisti : 30 terroristi latitanti - 14 in Francia. Dossier pronto sul tavolo di Salvini : Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: i loro nomi, a quanto si apprende da fonti del Viminale, sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Si...

Trenta terroristi latitanti sul tavolo di Salvini - governo pronto a passi ufficiali : Politica Caso Battisti, l'ex Br Lojacono: "Accetterei l'ergastolo in Svizzera, ma l'Italia non ha mai chiesto la mia estradizione" di CONCETTO VECCHIO

Scontro politico per l'arrivo dei migranti : Conte pronto ad accoglierli ma Salvini frena : La soluzione al blocco delle due navi Sea Watch e Sea Eye, con complessivamente 49 migranti a bordo, sembra sempre più vicina a livello europeo ma in Italia stanno nascendo forti attriti tra il premier Giuseppe Conte ed il vicepremier Matteo Salvini. La situazione Forti attriti stanno nascendo tra Conte e Salvini in merito alla vicenda delle due navi delle ong che trasportano complessivamente 49 migranti. Mentre il leader della Lega continua a ...

Cori razzisti – Il Napoli contraddice Salvini - il club partenopeo pronto a fermare il gioco : Il Napoli conferma il blocco delle partite in caso di Cori razzisti allo stadio: il club partenopeo pronto a contraddire il Vicepremier Matteo Salvini Dopo i Cori razzisti rivolti a Kalidou Koulibaly, in occasione di Inter-Napoli, la squadra di Ancelotti conferma l’intenzione di fermare il gioco qualora questi si ripetessero. A seguito delle dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha espresso il suo dissenso verso il blocco delle ...

Razzismo nel calcio - Gravina pronto all’incontro con Salvini : “l’arbitro non può decidere di sospendere le gare” : Figc, Gabriele Gravina sostiene che non si possa addossare all’arbitro la responsabilità della decisione sull’eventuale interruzione delle gare di campionato “Possibilità per gli arbitri di sospendere le gare in caso di cori razzisti? L’arbitro non ha nessuna discrezione, esiste un provvedimento chiaro: l’arbitro non è in grado di poter valutare i rischi collegati a una sospensione di una gara come impatto sul ...

Migranti Ong - Salvini pronto allo scontro : il piano per fermare Conte : I rapporti nel governo si fanno molto freddi. Gelidi, verrebbe da dire. Di Maio e Salvini da un paio di giorni si inviano piccati messaggi di sfida a distanza. 'Accogliamo donne e bambini', ha ...

Salvini pronto allo scontro sull'accoglienza dei migranti - gelo con Conte : Matteo Salvini è pronto ad andare allo scontro aperto con gli alleati di governo sulla questione dell'accoglienza dei migranti a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. Stando a quanto viene riferito all'AGI da fonti a lui vicine, il vice premier leghista è "molto deciso e non intende cedere" dalla sua posizione di contrarietà e il rischio è che si profili un nuovo caso Diciotti. ...

Dl Sicurezza - pronto il ricorso della Toscana alla Corte Costituzionale - Salvini : 'Rossi pensi ai toscani poveri' : La Regione Toscana farà ricorso contro il dl Sicurezza alla Corte Costituzionale , con una delibera che sarà approvata lunedì. Lo annuncia il governatore Enrico Rossi, confermando pieno sostegno alla ...

Decreto Sicurezza - le associazioni : “Pronto modello delibera per i sindaci contro Salvini” : L'associazione Alterego - Fabbrica dei diritti ha messo a disposizione dei sindaci un modello delibera contro il Decreto Salvini per permettere di iscrivere all’anagrafe i migranti con permesso di soggiorno per richiesta di asilo: "Le leggi razziste, securitarie e repressive agiscono anche e soprattutto sullo spazio delle nostre città. Dalle nostre città, dunque, deve partire una nuova resistenza".Continua a leggere

Salvini pronto a mandare gli ispettori nei comuni 'ribelli' sul decreto Sicurezza : Matteo Salvini alza i toni del confronto con i sindaci che minacciano di non applicare il decreto Sicurezza - già ribattezzato decreto Salvini - e avverte di essere pronto ad inviare gli ispettori ministeriali nei comuni eventualmente coinvolti. Dopo la sortita di Orlando e la solidarietà espressagli dai primi cittadini di altre città - Firenze, Napoli e Parma - nelle ultime ore le voci ciritiche verso il decreto Sicurezza si sono ampliate ...

Decreto Sicurezza - scontro Sindaci-Salvini. Conte media : "Pronto a incontrare Anci insieme al Ministro" : Torna caldo il tema migranti dopo il serrato botta e risposta tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e alcuni sindaci, in testa Leoluca Orlando , primo cittadino di Palermo, sull'applicazione ...

Decreto Sicurezza - Conte 'Pronto a incontrare Anci con Salvini'. Il ministro 'Sindaci traditori'. Sala 'Cambi la legge' : Politica I sindaci contro il dl Sicurezza. Orlando e De Magistris: "Non lo applichiamo". Salvini: "Ne risponderanno legalmente" di TIZIANA TESTA