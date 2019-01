ilfattoquotidiano

: Parentopoli Ama, in appello la Corte dei Conti ribalta le sentenze: Panzironi assolto e licenziamenti illegittimi… - Cascavel47 : Parentopoli Ama, in appello la Corte dei Conti ribalta le sentenze: Panzironi assolto e licenziamenti illegittimi… - TutteLeNotizie : Parentopoli Ama, in appello la Corte dei Conti ribalta le sentenze: Panzironi assolto e… - fattoquotidiano : Parentopoli Ama, in appello la Corte dei Conti ribalta le sentenze: Panzironi assolto e licenziamenti illegittimi -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Laromana in Ama? Non ha prodotto alcun danno erariale. E i 34 lavoratori assunti dall’allora ad Francoe licenziati nel 2015? Altro che cacciarli: dovevano rimanere al loro posto, in quanto personale frutto di “una seria selezione dei candidati”, avente “le caratteristiche richieste per ricoprire le suddette figure professionali esecutive, con la competenza richiesta”; in fondo, su quest’ultimo punto, “non risultano neppure censure da parte della stessa Ama sulla adeguatezza degli operatori”. Questo è quanto sentenzia la I Sezione della Giurisdizione Centrale didelladeisul caso diin Ama Spa, che hal’ex amministratore delegato ai tempi di Alemanno sindaco, rispetto al pagamento di circa 1,7 milioni di euro alla società capitolina che gestisce il ciclo dei rifiuti a Roma.NON È UNA RIABILITAZIONE – Va chiarito che non ...