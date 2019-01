Migranti | i 3 salvati dalla Marina al largo della Libia | ' A bordo eravano 120'

Migranti - nuova strage in mare : «Gommone con 20 persone - solo 3 salvati» : nuova strage di Migranti davanti alle coste della Libia. Un gommone con una ventina di persone a bordo in precarie condizioni di galleggiabilità è stato avvistato nel pomeriggio da un...

Gommone con a bordo 20 Migranti - solo tre salvati : Un Gommone con una ventina di persone a bordo in precarie condizioni di galleggiabilita' e' stato avvistato nel pomeriggio da un aereo della Marina Militare italiana a 50 km a nord dalle coste di Tripoli. Il velivolo ha lanciato 2 zattere in mare ed ha lasciato l'area per mancanza di carburante. Successivamente, un elicottero della nave Duilio ha recuperato un naufrago in mare e due sulle zattere in ipotermia, mentre altre 3 persone sono ...