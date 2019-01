' De Benedetti | yacht di 51 metri non dichiarato' Lui | ' Mai evaso'

Carlo De Benedetti rischia la maxi-multa : "Non ha dichiarato al Fisco lo yacht" - quanto può pagare : Nuovi pesanti guai per Carlo De Benedetti. L'Ingegnere, editore di Repubblica ed Espresso, rischia di finire a processo per non aver dichiarato al Fisco uno yacht di 51 metri, il MY Aldabra, registrato alle Isole Cayman e del valore di 19,9 milioni di euro. L'omessa dichiarazione, che secondo la Fin

De Benedetti - l’ex editore annuncia denunce sulla notizia dello yacht : “Non rispettati obblighi di riservatezza” : L’ex editore di un giornale un tempo sempre attento alla cronaca giudiziaria è pronto a denunciare ora che una notizia di giudiziaria lo riguarda. Carlo De Benedetti – tramite il suo portavoce – annuncia che “avvierà azioni a tutela della sua reputazione, e in tal senso ha già dato mandato al professor Franco Coppi di procedere giudizialmente”. Non si sa contro di chi saranno mosse le azioni a tutela dell’ex patron ...

De Benedetti rischia multa da 36 milioni : “Una sua società non ha dichiarato yacht con bandiera di Cayman da 120 milioni” : La Guardia di Finanza di Torino contesta a una società di Carlo De Benedetti “l’omessa dichiarazione di investimenti detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata per un valore annuo pari a 19 milioni e 995mila euro”. Un’accusa legata allo yacht My Aldabra, una barca di 51 metri realizzata a Viareggio, ma registrato alle Cayman, un paradiso fiscale. L’evasione ipotizzata dalla Fiamme Gialle è stata ...