Calciomercato | Piatek risponde al tifoso che gli augura buona fortuna | ' Aspetta'

Calciomercato Genoa - ecco i tre colpi dopo la cessione di Piatek : il nuovo 11 di Prandelli [FOTO] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Calciomercato Genoa - Prandelli su Piatek al Milan : 'Aspetto l'ufficialità. Ma è da top club' : Lunedì pomeriggio non sarà sicuramente in campo e non perché proprio il Milan sarà con ogni probabilità la sua prossima squadra: Krzysztof Piatek salterà il match contro i rossoneri perché ...

Calciomercato Milan : tutti gli aggiornamenti su Piatek : Calciomercato Milan: tutti gli aggiornamenti su Piatek Il Milan va a passo spedito per poter concretizzare il prima possibile l’arrivo di Krzysztof Piatek. Ieri c’è stato il super incontro fra la dirigenza rossoblu, quella rossonera e l’agente dell’attaccante polacco. Le due parti avrebbero trovato quasi tutti gli accordi per poter chiudere la trattativa e i prossimi giorni saranno quelli decisivi per ...

Calciomercato Milan - è fatta per Piatek : Come riporta Sky Sport, l'attuale vicecapocannoniere della Serie A , 13 gol, uno in meno di Cristiano Ronaldo, si trasferirà alla corte di Gattuso a titolo definitivo per 35 milioni di euro , i ...

Calciomercato Milan - Piatek : i rossoneri inseriscono Halilovic e Bertolacci : Calciomercato Milan – Sono ore decisive per l’affare che potrebbe portare Krzysztof Piatek a vestire la maglia rossonera. Leonardo è infatti impegnato con i propri omologhi del Genoa per cercare di chiudere l’operazione per l’attaccante polacco. La trattativa che il dirigente del club meneghino deve fare di tutto per poter concludere. Non si può infatti […] L'articolo Calciomercato Milan, Piatek: i rossoneri ...

Calciomercato Milan - Piatek sempre più vicino : mancano solo gli ultimi dettagli : È quasi fatta per Krzysztof Piatek al Milan: è appena finito il summit tra il club rossonero e il Genoa per il passaggio del polacco alla squadra di Gattuso Dopo l’addio di Gonzalo Higuain al Milan, Leonardo si è subito attivato sul mercato per rimpiazzare l’attaccante argentino volato a Chelsea di Maurizio Sarri. Krzysztof Piatek è sempre più vicino alla squadra rossonera. Il calciatore ha trovato l’accordo con il club ...

Calciomercato Milan - vicinissimo l’arrivo di Piatek dal Genoa : il cerchio è pronto a chiudersi : Il presidente Preziosi ha raggiunto il vertice tra Leonardo e i dirigenti rossoblù, la sua presenza potrebbe dare l’impulso decisivo alla trattativa Il Milan ha quasi messo le mani su Piatek, toccando i tasti giusti nella trattativa con il Genoa. Il vertice tra le parti, in corso di svolgimento a Milano, pare stia dando i frutti sperati, con il club rossonero al momento vicinissimo a prendere l’attaccante ...

Calciomercato - al Diavolo può arrivare Piatek per sostituire Higuain (RUMORS) : Krzysztof Piatek, polacco del Genoa, professione bomber: è su questo nome che punterebbe la dirigenza del Milan per sostituire un pezzo da novanta come Gonzalo Higuain, detto il "Pipita", che pare ormai destinato a Londra, sponda Chelsea. L'astro nascente Piatek, già nel giro della nazionale (davanti ha un certo Levandoski) costerà 40 milioni. Un vero affare per il presidente del Genoa Preziosi, che lo aveva pagato solo (si fa per dire) 4 ...

Calciomercato Milan - si stringe per l’arrivo di Piatek : nuovi importanti sviluppi nella trattativa con il Genoa : Nel pomeriggio di oggi andrà in scena un incontro tra il club rossonero e quello rossoblù, si prova a stringere per l’arrivo dell’attaccante polacco a Milano In attesa che si definisca il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea, il Milan lavora per mettere le mani sul sostituto. Il nome individuato è quello di Piatek, attaccante del Genoa protagonista di una prima parte di stagione davvero esaltante. Spada/LaPresse Il club ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - è Stepinski il nome in pole per sostituire Piatek : SOSTITUTO Piatek – Sono ore caldissime di Calciomercato, in particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti. Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea, in queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo per il sostituto, si tratta di Piatek, immediata l’intesa con il polacco, adesso accordo con i rossoblu sulla base di un prestito oneroso ...

Calciomercato Milan - i dettagli dell’affare Piatek : c’è l’accordo col Genoa : Calciomercato Milan, arriva una bozza d’accordo tra il club rossonero ed il Genoa in merito all’affare Piatek che sarà il sostituto di Higuain Calciomercato Milan, i rossoneri stanno vivendo un momento molto delicato sul mercato. Devono dapprima sistemare la questione Higuain, cedendolo al Chelsea, poi assicurarsi un sostituto all’altezza della situazione. A tal proposito sembra essere vicinissimo l’arrivo di Piatek ...

Calciomercato Milan - dopo Higuain : il punto su Piatek e Batshuayi : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain è ormai a un passo dal Chelsea. Il Milan dunque starebbe guardando al dopo Pipita. Una lista molto corta in mano a Leonardo, che ormai si sarebbe ridotta a due soli nomi: Piatek e Batshuayi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, la trattativa più […] L'articolo Calciomercato Milan, dopo Higuain: il punto su Piatek e Batshuayi proviene da Serie A News ...

Calciomercato Milan-Piatek - il dg del Genoa Perinetti : 'Probabile che ci incontreremo' : Milano-Londra-Genova, un triangolo di mercato che presto potrebbe diventare rovente. Con Gonzalo Higuain e il Chelsea sempre più vicini a dirsi ufficialmente sì dopo l'intesa di massima raggiunta tra ...

Calciomercato Milan : le parole di Perinetti su Piatek : Calciomercato Milan: le parole di Perinetti su Piatek Il Milan, reduce dalla sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana per mano della Juventus a Gedda in Arabia Saudita, torna a pensare al mercato a tutto tondo, in attesa del ritorno della Serie A. Il club rossonero si appresta a salutare il Pipita Gonzalo Higuain, ormai ad un passo dal Chelsea dove riabbraccerà Maurizio Sarri. Si cerca il sostituto e, abbandonata qualche pista, il ...