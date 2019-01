Arte | scoperto un disegno inedito di Raffaello | raffigura un soldato con l’armatura

meteoweb.eu

: Quanto è bella l’Italia! Arte, cultura, accenti, dialetti, luci, colori... ad ogni angolo puoi scovare un tesoro ma… - giuliogrecoact : Quanto è bella l’Italia! Arte, cultura, accenti, dialetti, luci, colori... ad ogni angolo puoi scovare un tesoro ma… - lino_linoe : RT @Star_in_red: ...se hai scoperto la mia arte... ...forse ti troverai sulle rime dei miei sorrisi... #ScrivoArte #ScrivoDellEssere #B… - matheanarchist : RT @Star_in_red: ...se hai scoperto la mia arte... ...forse ti troverai sulle rime dei miei sorrisi... #ScrivoArte #ScrivoDellEssere #B… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Undi(Urbino 1483 – 1520 Roma), databile ai primi anni fiorentini dell’artista (1506-1507),è statoin una collezione privata americana. Lo ha annunciato la casa Sotheby’s, che è stata incaricata dagli attuali proprietari di mettere l’opera in vendita: sarà battuta durante l’asta ‘Old Master Drawings’ (Disegni Antichi) che si terrà a New York mercoledì 30 gennaio, con una stima di 800.000/1.2 milioni di dollari.Ildi, che compare nel catalogo d’asta Sotheby’s con il titolo “Standing Soldier in Armor” (in piedi con armatura), è stato di recente rinella collezione americana di cui non è stato reso noto il nome. Lo schizzo era originariamente nella raccolta messa insieme da Giuseppe Vallardi (1784-1861), della famiglia di tipografi ed editori milanesi, ...