Sci | Schwartz vince la combinata di Wengen | ottavo Tonetti

Golf – South African Open : il sudafricano Oosthuizen si riprende la vetta - Schwartzel resta in Scia : Il Golfista sudAfricano si è ripreso la prima posizione nel South African Open, relegando al secondo posto il connazionale Charl Schwartzel Il sudAfricano Louis Oosthuizen (199 – 62 70 67, -14) è tornato in vetta, dove era già stato dopo il primo giro, nel South African Open, torneo in combinata tra European Tour e Sunshine Tour che si sta svolgendo sui due percorsi del Randpark GC (Firethorn Course, Bushwillow Course, entrambi par ...