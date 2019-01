ilgiornale

: RT @cschannel_news: Omicidio Barbieri, la polizia ferma due persone: i dettagli - AntonioAlizzi82 : RT @cschannel_news: Omicidio Barbieri, la polizia ferma due persone: i dettagli - ilgiornale : #Migranti - Polizia lo ferma, il tunisino muore di infarto: 'Aveva mani e piedi legati' - VelvetPetsIta : La Polizia, ha fermato una donna che si aggirava con atteggiamenti sospetti. Ciò che nascondeva nei pantaloni, lasc… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Si apre un caso dopo la morte di undi 32 anni durante un fermo di. L'uomo è deceduto mentrele manette ai polsi e le gambe legate (per evitare che scalciasse).Secondo quanto si apprende, l'immigrato è morto intorno alle 18.30 di ieri a Empoli in provincia di Firenze. Il cittadinoera ad un negozio di money transfer in centro quando, in stato di agitazione, sarebbe entrato nel negozio pretendendo di cambiare una banconota falsa. Il titolare del 'Taj Mahal' si sarebbe rifiutato, facendo così scattare l'ira del 32enne che lo avrebbe minacciato.È in quel momento che sarebbe arrivata la telefonata allae al 118. La pattuglia si sarebbe recata sul posto, riuscendo are quasi subito ilnonostante il tentativo di scappare per strada. È qui che gli agenti lo avrebbero immobilizzato e, per evitare che scalciasse, oltre ad ammanettarlo gli ...