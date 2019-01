Non modelle - oggi accanto alle auto ci sono le product specialist : Non chiamatele modelle o ragazze immagine. Le belle ragazze e, perché no, i bei ragazzi, anche se in numero minore, accanto alle novità dei vari brand automobilistici esposte nei più prestigiosi Saloni di auto al mondo oggi non sono più selezionati solo per il loro aspetto fisico, ma devono essere competenti. Si spiega dal Salone di Detroit. "Cerchiamo qualcuno che possa fare una presentazione del modello di auto - spiega Hedy Popson, ...